Нічна атака "Шахедами": на Київщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт

В ніч на 19 листопада російська армія вкотре атакувала Україну, зокрема, Київ, ударними дронами типу "Шахед". У Київській ОВА розповіли, що постраждав інфраструктурний об'єкт.

Загалом вночі ворог запустив по Україні 20 ударних безпілотників, з яких вдалося збити 15. Протиповітряна оборона працювала у декількох областях.

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В Києві є пошкодження

Другу ніч поспіль російська армія атакує Київську область за допомогою ударних безпілотників. Цього разу повітряна тривога у сукупності тривала майже 5 годин. Вночі було зафіксовано роботу ППО, а також відомо про пошкодження інфраструктури.

Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована,

– наголосили в ОВА.

Там додали, що задіяли всі екстрені служби та оперативні групи. Наразі вони працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки. Начальник Київської ОВА закликав громадян не нехтувати небезпекою та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Що відомо про нічну атаку