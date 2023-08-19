Росіяни вкотре намагалися атакувати Київщину дронами: чи є влучання та падіння уламків

Вночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, намагалися вдарити "Шахедами" по Київщині. Відпрацювала ППО.

Повітряна тривога тривала понад чотири години. Про нічну атаку на Київщину розповів очільник ОВА Руслан Кравченко.

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Що відомо про атаку на Київщину сьогодні

Голова військової адміністрації подякував захисникам неба. Наголосив, що Сили ППО вкотре продемонстрували свою майстерність, захищаючи наші рідні домівки.

Наші ЗСУ – найкращі! Випадків влучань, постраждалих та падіння уламків на території громад не зафіксовано,

– підкреслив посадовець.

Водночас додав, що оперативні групи продовжують роботу з моніторингу та виявлення можливих наслідків нічної атаки агресора.

️ "Укотре звертаюся до кожного жителя області – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дбайте про свою безпеку. Перебувайте в укриттях до кінця небезпеки", – закликав начальник ОВА.

При виявленні уламків збитих об'єктів, у жодному разі не підходьте до місця падіння та не чіпайте їх. Негайно повідомляйте про це працівників поліції та ДСНС.

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Цієї ночі ППО збила майже всі "Шахеди"