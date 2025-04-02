Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити, – Зеленський про нові атаки Росії

Росія у ніч проти 2 квітня знову обстріляла українські міста ударними дронами, попри домовленості про перемир'я. Президент України зауважив, що Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню.

Глава держави закликав не чекати 11 квітня, коли мине місяць російського "ні" у відповідь на пропозицію США припинити вогонь. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

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2 квітня Росія знову била по енергетиці України

Загалом цієї ночі російська армія застосувала проти України 74 безпілотники, з яких 54 – "Шахеди".

Зокрема, ворог здійснив цілеспрямовану атаку на Харків, спрямувавши на місто щонайменше 14 дронів. Там є влучання та травмовані, серед яких діти.

"Були також удари проти Одещини, Сумщини. Чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження об'єктів енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, також у Нікополі на Дніпропетровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари", – розповів президент Зеленський.

Він також додав, що Сумщина страждає від ударів КАБами. Впродовж 1 квітня та за ранок 2 квітня росіяни скинули на регіон 50 авіабомб.

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Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення,

– зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що потрібно діяти якнайшвидше. Він додав, що Україна готова співпрацювати з усіма американськими та європейськими партнерами, аби досягти "достойного й тривалого миру".