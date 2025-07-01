Росія запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки
Російські війська ввечері 1 липня запустили по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються "Шахеди"
БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Білгород-Дністровський. У Сумах було чути звук вибуху. Очільник Харківської ОВА повідомив, що ворожий БпЛА зафіксовано в небі над Харковом. Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Запорізької області. Групи БпЛА з Сумщини прямують на Полтавщину, курс південний. Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області.
БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Білгород-Дністровський.
У Сумах було чути звук вибуху.
Очільник Харківської ОВА повідомив, що ворожий БпЛА зафіксовано в небі над Харковом.
Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Запорізької області.
Групи БпЛА з Сумщини прямують на Полтавщину, курс південний.
Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області.