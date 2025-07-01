Укр Рус
24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки
1 липня, 22:20
4

Росія запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки

Ірина Марціяш

Російські війська ввечері 1 липня запустили по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Балкон вивернуло зсередини, – жителька Запоріжжя прокоментувала нічну атаку 

Куди рухаються "Шахеди"

 

22:42, 01 липня

БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Білгород-Дністровський.

22:23, 01 липня

У Сумах було чути звук вибуху.

22:15, 01 липня

  • БпЛА на північному сході та сході Полтавщини, курс південний;
  • БпЛА на північному заході та заході Харківщини, курс південний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, вектор руху Дніпро;
  • Групи БпЛА на Херсонщині, курс західний у напрямку Чорного моря
21:59, 01 липня

Очільник Харківської ОВА повідомив, що ворожий БпЛА зафіксовано в небі над Харковом. 
 

21:36, 01 липня

Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Запорізької  області.

21:13, 01 липня

Групи БпЛА з Сумщини прямують на Полтавщину, курс південний.

20:51, 01 липня

Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області.