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24 Канал Новини України "Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА
1 листопада, 21:10
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"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 2 листопада Росія продовжила терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.

Де пролітають БпЛА?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

 

 

 

21:30, 01 листопада

Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Васильківку – у напрямку Славгород.

21:26, 01 листопада

БпЛА – в напрямку Харкова/Малої Данилівки з півночі.

21:16, 01 листопада

Реактивний БпЛА повз Брусилів на Житомирщині у західному напрямку

21:00, 01 листопада

Ворог завдав дронові удари по селу Васищеве Харківського району. 

Внаслідок обстрілу постраждали 18-річний хлопець та 48-річна, 67-річна, 33-річна і 71-річна жінки. 

Зафіксовано влучання в дах пʼятиповерхового житлового будинку.
Пошкоджено два приватних житлових будинки. Локалізовано пожежу теплиці на площі 20 метрів квадратних.

20:57, 01 листопада

Реактивний БпЛА в напрямку Києва з півдня.

20:53, 01 листопада

БпЛА на схід Чернігівщини з Сумщини.

20:47, 01 листопада

БпЛА на Стрижавку на Вінниччині з півночі.

20:45, 01 листопада

Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу із заходу.

20:44, 01 листопада

БпЛА на Калинівку на Вінниччині зі сходу.

20:43, 01 листопада

БпЛА на Харків з півдня.

20:33, 01 листопада

БпЛА на Харків з півночі.

20:31, 01 листопада

  • Реактивний БпЛА із заходу Київщини на Вінниччину.
  • БпЛА на півдні від Погребище на Вінниччині, на північно-західний напрямок.
20:21, 01 листопада

Реактивний БпЛА на сході Київщини, курс на захід.

20:20, 01 листопада

Реактивні БпЛА на півночі Сумщини, курс на Полтавщину.

Реактивний БпЛА на заході Черкащини, курс на Вінниччину.

Реактивні БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід та заході від міста, курс на південь.

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