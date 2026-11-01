"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА
У ніч проти 2 листопада Росія продовжила терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.
Де пролітають БпЛА?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Васильківку – у напрямку Славгород. БпЛА – в напрямку Харкова/Малої Данилівки з півночі. Реактивний БпЛА повз Брусилів на Житомирщині у західному напрямку Ворог завдав дронові удари по селу Васищеве Харківського району. Зафіксовано влучання в дах пʼятиповерхового житлового будинку. Реактивний БпЛА в напрямку Києва з півдня. БпЛА на схід Чернігівщини з Сумщини. БпЛА на Стрижавку на Вінниччині з півночі. Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу із заходу. БпЛА на Калинівку на Вінниччині зі сходу. БпЛА на Харків з півдня. БпЛА на Харків з півночі. Реактивний БпЛА на сході Київщини, курс на захід. Реактивні БпЛА на півночі Сумщини, курс на Полтавщину. Реактивний БпЛА на заході Черкащини, курс на Вінниччину. Реактивні БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід та заході від міста, курс на південь.
Внаслідок обстрілу постраждали 18-річний хлопець та 48-річна, 67-річна, 33-річна і 71-річна жінки.
Пошкоджено два приватних житлових будинки. Локалізовано пожежу теплиці на площі 20 метрів квадратних.
Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Васильківку – у напрямку Славгород.
БпЛА – в напрямку Харкова/Малої Данилівки з півночі.
Реактивний БпЛА повз Брусилів на Житомирщині у західному напрямку
Ворог завдав дронові удари по селу Васищеве Харківського району.
Зафіксовано влучання в дах пʼятиповерхового житлового будинку.
Реактивний БпЛА в напрямку Києва з півдня.
БпЛА на схід Чернігівщини з Сумщини.
БпЛА на Стрижавку на Вінниччині з півночі.
Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу із заходу.
БпЛА на Калинівку на Вінниччині зі сходу.
БпЛА на Харків з півдня.
БпЛА на Харків з півночі.
Реактивний БпЛА на сході Київщини, курс на захід.
Реактивні БпЛА на півночі Сумщини, курс на Полтавщину.
Реактивний БпЛА на заході Черкащини, курс на Вінниччину.
Реактивні БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід та заході від міста, курс на південь.