"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА

У ніч проти 2 листопада Росія продовжила терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.

Де пролітають БпЛА?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті