Росія розпочала атаку "Шахедів" з півночі та півдня: куди летять дрони
Надвечір 2 лютого країна-агресор традиційно розпочала повітряний терор. Окупанти запустили ударні безпілотники одразу з кількох напрямків.
Росіяни намагаються завдати своїми атаками якомога більше шкоди та спричинити щонайбільше смертей. Задля цього ворог розпочав запуски оновлених "Шахедів" зі збільшеною бойовою частиною і шрапнеллю всередині, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Горів об'єкт інфраструктури: на Сумщині ліквідували масштабну пожежу внаслідок удару Росії
БпЛА північніше Полтави курсом на захід. Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА. Декілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині рухаються у північному напрямку, вектор руху Кривий Ріг. БпЛА на півночі Сумщини рухається на південь. Військові попередили про небезпеку застосування ударних БпЛА для Харківщини. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників на Херсонщині.
БпЛА північніше Полтави курсом на захід.
Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Декілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині рухаються у північному напрямку, вектор руху Кривий Ріг.
БпЛА на півночі Сумщини рухається на південь.
Військові попередили про небезпеку застосування ударних БпЛА для Харківщини.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників на Херсонщині.
Де оголошена тривога: дивіться на карті