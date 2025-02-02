Росія розпочала атаку "Шахедів" з півночі та півдня: куди летять дрони

Надвечір 2 лютого країна-агресор традиційно розпочала повітряний терор. Окупанти запустили ударні безпілотники одразу з кількох напрямків.

Росіяни намагаються завдати своїми атаками якомога більше шкоди та спричинити щонайбільше смертей. Задля цього ворог розпочав запуски оновлених "Шахедів" зі збільшеною бойовою частиною і шрапнеллю всередині, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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21:35, 02 лютого БпЛА північніше Полтави курсом на захід. 21:35, 02 лютого Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА. 21:23, 02 лютого Декілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині рухаються у північному напрямку, вектор руху Кривий Ріг. БпЛА на півночі Сумщини рухається на південь. 20:58, 02 лютого Військові попередили про небезпеку застосування ударних БпЛА для Харківщини. 20:52, 02 лютого Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників на Херсонщині.

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