УКР РУС
2 лютого 2025, 21:34
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Росія розпочала атаку "Шахедів" з півночі та півдня: куди летять дрони

Анастасія Колеснікова

Надвечір 2 лютого країна-агресор традиційно розпочала повітряний терор. Окупанти запустили ударні безпілотники одразу з кількох напрямків.

Росіяни намагаються завдати своїми атаками якомога більше шкоди та спричинити щонайбільше смертей. Задля цього ворог розпочав запуски оновлених "Шахедів" зі збільшеною бойовою частиною і шрапнеллю всередині, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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