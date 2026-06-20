Реактивні БпЛА атакували Кропивницький: спалахнув житловий будинок

Пізно увечері росіяни обстріляли Кропивницький. У місті є пошкодження.

Близько 22:00 у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

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Які наслідки атаки на Кропивницький?

О 22:06 Повітряні сили попередили, що на Кропивницький прямують реактивні БпЛА.

Біля 22:07 у Кропивницькому пролунали вибухи. У деяких мікрорайонах міста зникло електропостачання.

В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено житлового будинку. На місці події спалахнула пожежа.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що цього вечора під ударами окупантів опинився і передмістя Харкова. Там дрони атакували поштовий термінал – його охопила пожежа.

Коли на місце прибули підрозділи ДСНС, ворог підступно завдав повторних ударів БпЛА. Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об'єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 квадратних метрів.

Через атаку безпілотників рух на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на певний час перекривали.

По Запоріжжю ворог вдарив 9 КАБами – 5 людей загинули, ще 11 людей травмовані. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, об'єкт соціальної сфери, приватне майно та автомобілі.