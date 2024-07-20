У низці областей була тривога через атаку "Шахедами": де була загроза

У ніч з 19 на 20 липня росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу.

Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й залишатися в безпечних місцях. Де існує загроза та в яких областях лунали вибухи – передає 24 Канал.

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Росія атакує "Шахедами"

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