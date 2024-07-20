У низці областей була тривога через атаку "Шахедами": де була загроза
У ніч з 19 на 20 липня росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу.
Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й залишатися в безпечних місцях. Де існує загроза та в яких областях лунали вибухи – передає 24 Канал.
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Росія атакує "Шахедами"Важливо! Оперативну інформацію щодо ракетної небезпеки чи атаки БпЛА ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Повітряні сили оголосили відбій загрози атаки БпЛА. У Києві оголосили повітряну тривогу. В Київській області пролунали вибухи. Ймовірно, працюють сили ППО. Повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами" оголосили в Київській області. Станом на зараз тривога оголошена в: Також тривога оголошена й у Харківській області, однак там її оголосили ще 08:37 19 липня. У Мирнограді Полтавської області чули вибухи Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини. Повітряні сили повідомили, що група БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода. В районі Полтави – ворожий безпілотник. Негайно пройдіть в укриття. Група БпЛА типу "Shahed" рухається у напрямку Полтавської області. У Повітряних силах повідомили про пуски "Шахедів". Так, у Сумській та Харківській областях є загроза застосування ударних БпЛА.
Тривогу оголосили й на Київщині
Повітряні сили оголосили відбій загрози атаки БпЛА.
У Києві оголосили повітряну тривогу.
В Київській області пролунали вибухи. Ймовірно, працюють сили ППО.
Повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами" оголосили в Київській області. Станом на зараз тривога оголошена в:
Також тривога оголошена й у Харківській області, однак там її оголосили ще 08:37 19 липня.
У Мирнограді Полтавської області чули вибухи
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини.
Повітряні сили повідомили, що група БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода.
В районі Полтави – ворожий безпілотник. Негайно пройдіть в укриття.
Група БпЛА типу "Shahed" рухається у напрямку Полтавської області.
У Повітряних силах повідомили про пуски "Шахедів".
Так, у Сумській та Харківській областях є загроза застосування ударних БпЛА.