У низці областей була тривога через атаку "Шахедами": де була загроза

20 липня 2024, 01:04
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У ніч з 19 на 20 липня росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу.

Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й залишатися в безпечних місцях. Де існує загроза та в яких областях лунали вибухи – передає 24 Канал.

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Росія атакує "Шахедами"

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02:06, 20 липня

Повітряні сили оголосили відбій загрози атаки БпЛА. 

01:21, 20 липня

У Києві оголосили повітряну тривогу.

01:13, 20 липня

В Київській області пролунали вибухи. Ймовірно, працюють сили ППО.

01:08, 20 липня

Тривогу оголосили й на Київщині

Повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами" оголосили в Київській області. Станом на зараз тривога оголошена в:

  • Київській, 
  • Чернігівській, 
  • Сумській,
  • Полтавській областях. 

Також тривога оголошена й у Харківській області, однак там її оголосили ще 08:37 19 липня. 


Мапа тривог станом на 01:08 20 липня

00:50, 20 липня

У Мирнограді Полтавської області чули вибухи

00:07, 20 липня

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини.

23:49, 19 липня

Повітряні сили повідомили, що група БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода.

23:38, 19 липня

В районі Полтави – ворожий безпілотник. Негайно пройдіть в укриття. 

23:20, 19 липня

Група БпЛА типу "Shahed" рухається у напрямку Полтавської області. 

22:50, 19 липня

У Повітряних силах повідомили про пуски "Шахедів".

Так, у Сумській та Харківській областях є загроза застосування ударних БпЛА.

Автор: Анжеліка Байбак