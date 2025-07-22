Укр Рус
24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
22 липня, 00:44
5

Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 21 липня запустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Повітряні сили прокоментували заяви про 2000 "Шахедів" за ніч: Ігнат звернувся до партнерів 

Куди летять "Шахеди"?

 

00:37, 22 липня

Ворожі дрони на  Дніпропетровщині, курс північно-східний/північний.

00:24, 22 липня

Ударні БпЛА противника на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс Харківщина.

23:58, 21 липня

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА з півдня!

23:47, 21 липня

Дніпропетровська область (Самарівський  район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

23:41, 21 липня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – на Павлоград.

23:32, 21 липня

Донецька, Харківська, Дніпропетровська (Павлоградський, Дніпровський, Камянський, Криворізький  райони) області – загроза застосування ударних БпЛА.

23:24, 21 липня

Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

23:22, 21 липня

Нікополь – ворожі ударні БпЛА над містом.

23:12, 21 липня

Дніпропетровщина: дрони рухаються курсом на Нікополь.

23:10, 21 липня

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА з півдня!

23:06, 21 липня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

23:00, 21 липня

В Херсонській області загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

 