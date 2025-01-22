Росія вдарила по Сумщині дронами: є руйнування, постраждала дитина

Росія постійно атакує мирні українські міста ударними дронами-камікадзе. Цього разу під ударом знову опинилась Сумська область.

Вночі проти 22 січня над Сумщиною збили 26 ударних дронів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.

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Працювали сили ППО

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що у небі над Сумщиною підрозділами протиповітряної оборони області збито 26 ворожих "Шахедів".

️З початку 2025 року наші зенітники вже знищили 205 російських безпілотників, захистивши Україну від втрат та руйнувань,

– повідомили там.

У ОВА висловили вдячність нашим оборонцям неба.

Відомо, що внаслідок ворожих влучань поранення отримали четверо людей та пʼятирічна дитина. Пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства.

Наслідки удару по Сумщині / фото Національної поліції

Також російські дрони-камікадзе атакували Миколаїв, внаслідок чого були зруйновані будівлі та є постраждалі. Евакуювали 200 людей з багатоквартирного будинку, пошкоджено вікна в кількох будинках, постраждала 74-річна жінка.