Росія підіймала у повітря МіГ-31К: де було небезпечно
Російські військові у ніч проти 23 травня підіймали у повітря МіГ-31К. Відомо, що у низці регіонів оголошували повітряну тривогу.
Повітряні Сили попереджали про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.
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Повітряні сили повідомляють про відбій загрози по МіГ-31К. Моніторингові канали повідомляють про три МіГ-31К у повітрі. Вся Україна - ракетна небезпека!
Зафіксовано зліт МіГ-31К.
Повітряні сили повідомляють про відбій загрози по МіГ-31К.
Моніторингові канали повідомляють про три МіГ-31К у повітрі.
Вся Україна - ракетна небезпека!