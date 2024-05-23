Росія підіймала у повітря МіГ-31К: де було небезпечно

23 травня 2024, 00:28
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Російські військові у ніч проти 23 травня підіймали у повітря МіГ-31К. Відомо, що у низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Повітряні Сили попереджали про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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00:48, 23 травня

Повітряні сили повідомляють про відбій загрози по МіГ-31К.

00:36, 23 травня

Моніторингові канали повідомляють про три МіГ-31К у повітрі.

00:34, 23 травня

Вся Україна - ракетна небезпека!
Зафіксовано зліт МіГ-31К.

Автор: Маргарита Волошина