Агресор вкотре запустив "Шахеди": які області під загрозою удару
Джерело:Повітряні сили
Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Ввечері 21 вересня бійці Путіна вкотре запустили ударні дрони.
Про це повідомили Повітряні сили. Що вже відомо про ворожу атаку "Шахедами", де є загроза російського удару – передає 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.
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Пуск КАБ на Донеччині.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Кіровоградська і Черкаська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Пуск КАБ на Херсонщині, повідомили Повітряні сили.
У Херсонській області ракетна небезпека.
Повітряні сили вкотре за день повідомили про ворожі пуски КАБ на Сумщину.
"Шахеди" на Полтавщині. Курс на Південь.
На Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА.
"Шахеди" на Сумщині. Курс на Захід.
Повітряні сили повідомили, що в Сумській області робота ППО по ударному БпЛА ворога.