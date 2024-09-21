Агресор вкотре запустив "Шахеди": які області під загрозою удару

21 вересня 2024, 21:03
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Повітряні сили

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Ввечері 21 вересня бійці Путіна вкотре запустили ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили. Що вже відомо про ворожу атаку "Шахедами", де є загроза російського удару – передає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:16, 21 вересня

Пуск КАБ на Донеччині.

22:14, 21 вересня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

22:08, 21 вересня

Кіровоградська і Черкаська області – загроза застосування ударних БпЛА.

22:05, 21 вересня

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

21:58, 21 вересня

Пуск КАБ на Херсонщині, повідомили Повітряні сили.

21:54, 21 вересня

У Херсонській області ракетна небезпека.

21:54, 21 вересня

  • БпЛА на межі Сумської та Полтавської області. Курсом Південно-Західним.
  • БпЛА на півдні Полтавщини. Курс на Кременчук.
21:33, 21 вересня

Повітряні сили вкотре за день повідомили про ворожі пуски КАБ на Сумщину.

21:16, 21 вересня

"Шахеди" на Полтавщині. Курс на Південь.

21:01, 21 вересня

На Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА.

20:42, 21 вересня

"Шахеди" на Сумщині. Курс на Захід.

20:28, 21 вересня

Повітряні сили повідомили, що в Сумській області робота ППО по ударному БпЛА ворога.