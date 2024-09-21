Агресор вкотре запустив "Шахеди": які області під загрозою удару

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Ввечері 21 вересня бійці Путіна вкотре запустили ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили. Що вже відомо про ворожу атаку "Шахедами", де є загроза російського удару – передає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.