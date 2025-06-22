Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях загроза удару

Росія увечері 22 червня знову запустила "Шахеди" по мирних українських містах. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях! Де рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де рухаються "Шахеди"

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті