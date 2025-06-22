Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях загроза удару
Росія увечері 22 червня знову запустила "Шахеди" по мирних українських містах. Повітряні сили попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях! Де рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Де рухаються "Шахеди"
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська та Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. На Запоріжжі працює ППО. Запоріжжя – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування авіаційних засобів ураження та ворожих ударних БпЛА! Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.
Оновлення щодо "Шахедів"
– Повітряні сили.
Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська та Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
На Запоріжжі працює ППО.
Запоріжжя – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування авіаційних засобів ураження та ворожих ударних БпЛА!
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.