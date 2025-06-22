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24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях загроза удару
22 червня, 20:46
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Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 22 червня знову запустила "Шахеди" по мирних українських містах. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях! Де рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де рухаються "Шахеди"

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:06, 22 червня

Оновлення щодо "Шахедів"

  • ворожі БпЛА з півночі Сумщини курсом на південно-західний напрямок,
  • на півночі Запоріжжя курсом на захід, на Дніпропетровщину,
  • в центрі Дніпропетровщини курсом на північ,
  • на заході Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг,
  • на сході Харківщини курсом на захід.
20:56, 22 червня

Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:48, 22 червня

Сумська та Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:31, 22 червня

На Запоріжжі працює ППО.

20:23, 22 червня

Запоріжжя – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:19, 22 червня

Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування авіаційних засобів ураження та ворожих ударних БпЛА!
– Повітряні сили.

20:14, 22 червня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.