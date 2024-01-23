Росія випустила по Україні кілька груп "Шахедів": регіонами шириться повітряна тривога

Ввечері 23 січня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе. У деяких областях оголошена повітряна тривога.

Ввечері 23 січня ворог випустив по Україні одночасно кілька груп "Шахедів". Можливе поширення тривог за траєкторією руху дронів-камікадзе.

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Ворог знову атакував Україну "Шахедами"

22:05 Мапа повітряних тривог станом на цю годину:

Ворог випустив балістику на Харків.Наразі "Шахеди" спостерігаються у Черкаській області в напрямку Київської області.ПС повідомили про рух "Шахедів" у напрямку Черкаської області.Повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області.Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області – рухаються в напрямку Кіровоградщини.

20:35 Станом на цю годину мапа повітряних тривог виглядає так:

Чергова група "Шахедів" з Херсонщини взяла курс у напрямку Миколаївщини. Також групи ворожих ударних дронів на Харківщині та Дніпропетровщині прямують у напрямку Полтавщини.У ПС повідомили, що кілька груп "Шахедів" з'явилися на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Вони рухаються у північному напрямку.Повітряні сили ЗС України попередили, що у Дніпропетровській та Запорізькій області – загроза застосування ударних БпЛА.