Росія атакує "Шахедами": де існує небезпека
Російська армія ввечері 23 квітня вкотре запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через небезпеку у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Важливо Понад 1000 кілометрів від України: ЗСУ уразили завод з виробництва "Шахедів"
Де існує небезпека атаки дронів
До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз фіксуються "Шахеди": Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА. Актуальна мапа тривог Оновлення щодо руху "Шахедів": Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА. Група "Шахедів" у центрі Харківщини курсом на захід. "Шахеди" у напрямку Харкова з півдня. Повітряні сили попередили про пуски "Шахедів". Так, група ворожих ударних БпЛА летить з півночі Луганщини на Харківщину.
Де зараз фіксуються "Шахеди":
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Актуальна мапа тривог
Оновлення щодо руху "Шахедів":
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Група "Шахедів" у центрі Харківщини курсом на захід.
"Шахеди" у напрямку Харкова з півдня.
Повітряні сили попередили про пуски "Шахедів". Так, група ворожих ударних БпЛА летить з півночі Луганщини на Харківщину.