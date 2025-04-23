Росія атакує "Шахедами": де існує небезпека

Російська армія ввечері 23 квітня вкотре запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через небезпеку у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де існує небезпека атаки дронів

До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.