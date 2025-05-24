"Шахеди" знову летять над Україною: для яких регіонів є загроза

Росіяни увечері 24 травня запустили ударні безпілотники. 24 Канал розкаже, де летять БпЛА та де лунає тривога.

Повітряні сили повідомили, що атака розпочалася з Дніпропетровської і Запорізької областей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!

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Де летять "Шахеди" та лунають вибухи увечері 24 травня