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24 Канал Новини України "Шахеди" знову летять над Україною: для яких регіонів є загроза
24 травня, 20:31
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"Шахеди" знову летять над Україною: для яких регіонів є загроза

Ірина Чеботнікова

Росіяни увечері 24 травня запустили ударні безпілотники. 24 Канал розкаже, де летять БпЛА та де лунає тривога.

Повітряні сили повідомили, що атака розпочалася з Дніпропетровської і Запорізької областей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!

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Де летять "Шахеди" та лунають вибухи увечері 24 травня

 

20:54, 24 травня

Кіровоградська, Чернігівська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:38, 24 травня

Також є загроза для Кам'янського району Дніпропетровщини.

20:30, 24 травня

Де тривога в Україні зараз

20:26, 24 травня

На Запоріжжі лунають вибухи, – ОВА.

20:21, 24 травня

Дніпропетровська області (Нікопольський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:10, 24 травня

Дніпро, Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!
– закликали в Повітряних силах

19:53, 24 травня

Запорізька, Дніпропетровська області (Синельниківський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.