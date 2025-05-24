"Шахеди" знову летять над Україною: для яких регіонів є загроза
Росіяни увечері 24 травня запустили ударні безпілотники. 24 Канал розкаже, де летять БпЛА та де лунає тривога.
Повітряні сили повідомили, що атака розпочалася з Дніпропетровської і Запорізької областей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!
Дивіться також Зафіксовано влучання у 6 районах, постраждали люди: все про масовану атаку по Києву
Де летять "Шахеди" та лунають вибухи увечері 24 травня
Кіровоградська, Чернігівська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Також є загроза для Кам'янського району Дніпропетровщини. На Запоріжжі лунають вибухи, – ОВА. Дніпропетровська області (Нікопольський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпро, Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях! Запорізька, Дніпропетровська області (Синельниківський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Де тривога в Україні зараз
– закликали в Повітряних силах
Кіровоградська, Чернігівська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Також є загроза для Кам'янського району Дніпропетровщини.
На Запоріжжі лунають вибухи, – ОВА.
Дніпропетровська області (Нікопольський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпро, Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!
Запорізька, Дніпропетровська області (Синельниківський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.