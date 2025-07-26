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24 Канал Новини України Росія вдень знову запустила дрони на Україну: які області під загрозою атаки "Шахедів"
26 липня, 17:03
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Росія вдень знову запустила дрони на Україну: які області під загрозою атаки "Шахедів"

Юлія Муріна

Уночі 26 липня російські військові масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками. Уже вдень окупанти знову запустили ударні дрони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.

Дивіться також Масована атака "Шахедів" і балістики вночі 26 липня: які наслідки в областях

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку "Шахедами" 26 липня?

В яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

 

16:54, 26 липня

Група російських безпілотників на півночі Донеччини курсом на Харківщину.

16:44, 26 липня

Група ворожих ударних дронів з Брянської області на північ Сумщини.

16:34, 26 липня

Російський ударний безпілотник на сході Сумщини, курсом на Суми.

16:00, 26 липня

Моніторингові спільноти пишуть, що відмічено пуски російських дронів з аеродрому "Халіно" деякий час тому.

 