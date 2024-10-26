Пошкоджені електромережі: на Хмельниччині зникло світло внаслідок атаки "Шахедами"

Російські військові вкотре атакували Хмельниччину ударними дронами. Вибухи прогриміли вночі та вранці 26 жовтня. Внаслідок ворожої атаки в частині області зникло світло.

Про це повідомили в "Хмельницькобленерго". Голова ОВА Сергій Тюрін розповів про наслідки російської атаки "Шахедами".

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Відключення світла на Хмельниччині через атаку "Шахедами"

Внаслідок російської атаки на Хмельниччину є пошкодження електромереж.

Частково відсутня електрична енергія у споживачів мікрорайонів Заріччя, Озерна, Гречани, Центр та населених пунктів північної частини Хмельницької громади,

– заявили в обленерго о 10:29.

Також зазначили, що оперативні перемикання та аварійно-відновлювальні роботи будуть здійснюватися після відбою тривоги.

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Зверніть увагу! Дізнатися детальніше про відключення можна на сайті обленерго в розділі "Відключення", або за допомогою чат-ботів.

До речі, голова ОВА повідомив у телеграмі, що під час повітряних тривог на Хмельниччині 26 жовтня сили ППО збили 8 БпЛА типу "Shahed". Також підтвердив, що внаслідок ворожої атаки частково відсутнє світло в 4 населених пунктах Хмельницького району, зокрема, в обласному центрі.

Через атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках,

– зазначив Сергій Тюрін.

Додав, на місці обстрілу працюють відповідні служби. Також посадовець наголосив, що енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.

"Поранених чи загиблих серед цивільного населення немає. Дякую нашим ЗСУ!" – наголосив голова ОВА.