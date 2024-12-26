Росія знову атакує Україну "Шахедами": які області під загрозою
Росія продовжує свої атаки на Україну. Увечері 26 грудня країна-агресорка знову запустила "Шахеди".
Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Де летять "Шахеди"
БпЛА із Полтавщини рухаються на Черкащину. БпЛА у передмісті Харкова. БпЛА через Полтавщину курсом на Кременчук. Декілька БпЛА із Дніпропетровщини рухаються в напрямку Кіровоградської області. БпЛА через Дніпропетровщину летять у напрямку Кам'янського та Кривого Рогу. Декілька груп БпЛА рухаються через Харківщину. Курс – південно-західний З Дніпропетровщини БпЛА продовжує рух в напрямку Запоріжжя. Групи БпЛА на Сумщині рухаються у південно-західному напрямку. БпЛА на межі Донеччини та Харківщини. Курс на Дніпропетровську область.
БпЛА із Полтавщини рухаються на Черкащину.
БпЛА у передмісті Харкова.
БпЛА через Полтавщину курсом на Кременчук.
Декілька БпЛА із Дніпропетровщини рухаються в напрямку Кіровоградської області.
БпЛА через Дніпропетровщину летять у напрямку Кам'янського та Кривого Рогу.
Декілька груп БпЛА рухаються через Харківщину. Курс – південно-західний
З Дніпропетровщини БпЛА продовжує рух в напрямку Запоріжжя.
Групи БпЛА на Сумщині рухаються у південно-західному напрямку.
БпЛА на межі Донеччини та Харківщини. Курс на Дніпропетровську область.