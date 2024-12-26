Росія знову атакує Україну "Шахедами": які області під загрозою

Росія продовжує свої атаки на Україну. Увечері 26 грудня країна-агресорка знову запустила "Шахеди".

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"