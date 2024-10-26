Росія знову запустила "Шахеди": де існує загроза ударів

Увечері 26 жовтня Росія вкотре розпочала терор України "Шахедами". Повітряні сили попередили українців про загрозу ударів.

Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де існує загроза ударів "Шахедами", слідкуйте на 24 Каналі.

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