Росія знову запустила "Шахеди": де існує загроза ударів
Увечері 26 жовтня Росія вкотре розпочала терор України "Шахедами". Повітряні сили попередили українців про загрозу ударів.
Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де існує загроза ударів "Шахедами", слідкуйте на 24 Каналі.
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Приблизно 2 групи БпЛа повз Конотоп / Бахмач в напрямку Ніжина / Прилук, "Шахеди" летять з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом. З Бєлгорода рухаються БпЛа на Харківщину, тип встановлюється, повідомляють монітори. Монітори повідомляють про рух БпЛа повз Конотоп курсом на Чернігівщину (Бахмач). О 20:58 у Сумах було чутно вибухи, повідомили журналісти Суспільного. Сумська область загроза ударних ворожих БпЛа,
Актуальна карта повітряних тривог
– пишуть моніторингові канали.
Вибухи у Сумах
– Повітряні сили.
Приблизно 2 групи БпЛа повз Конотоп / Бахмач в напрямку Ніжина / Прилук,
"Шахеди" летять з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом.
З Бєлгорода рухаються БпЛа на Харківщину, тип встановлюється, повідомляють монітори.
Монітори повідомляють про рух БпЛа повз Конотоп курсом на Чернігівщину (Бахмач).
О 20:58 у Сумах було чутно вибухи, повідомили журналісти Суспільного.
Сумська область загроза ударних ворожих БпЛа,