Росія знову запустила "Шахеди": де існує загроза ударів

26 жовтня 2024, 21:44
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Автор: Софія Рожик

Увечері 26 жовтня Росія вкотре розпочала терор України "Шахедами". Повітряні сили попередили українців про загрозу ударів.

Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де існує загроза ударів "Шахедами", слідкуйте на 24 Каналі.

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21:57, 26 жовтня

Актуальна карта повітряних тривог

21:50, 26 жовтня

Приблизно 2 групи БпЛа повз Конотоп / Бахмач в напрямку Ніжина / Прилук,
– пишуть моніторингові канали.

21:42, 26 жовтня

"Шахеди" летять з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом.

21:36, 26 жовтня

З Бєлгорода рухаються БпЛа на Харківщину, тип встановлюється, повідомляють монітори.

21:28, 26 жовтня

Монітори повідомляють про рух БпЛа повз Конотоп курсом на Чернігівщину (Бахмач).

20:58, 26 жовтня

Вибухи у Сумах

О 20:58 у Сумах було чутно вибухи, повідомили журналісти Суспільного.

20:47, 26 жовтня

Сумська область загроза ударних ворожих БпЛа,
– Повітряні сили.