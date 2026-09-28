Нові хвилі "Шахедів" летять на Україну: де є небезпека
28 вересня Росія продовжила терор українських міст. У кількох областях залунали сирени повітряної тривоги.
Під постійними ударами, зокрема, перебуває Київ. Влада вже повідомила про влучання у кількох районах. Також є постраждалі, серед яких – діти.
Де пролітають "Шахеди"?
У яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на Київське водосховище.
Миколаївщина: реактивний БпЛА на Очаків з акваторії.
Відрадний!
В напрямку центра міста!
Через Голосіїв!
Реактивний БпЛА повз Чабани в напрямку Києва.
Реактивний БпЛА курсом на Бровари з півночі.
Реактивний БпЛА на Дніпро з півночі.
Реактивний БпЛА у напрямку Білої Церкви зі сходу.
Черкащина: реактивний БпЛА в напрямку Канева.
Борова, Фастівський район.
Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Семенівки/Хорола.
Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.
Буча/Ірпінь!
Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Вишгорода/Києва.