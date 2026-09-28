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24 Канал Новини України Нові хвилі "Шахедів" летять на Україну: де є небезпека
28 вересня, 08:32
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Нові хвилі "Шахедів" летять на Україну: де є небезпека

Анастасія Колеснікова

28 вересня Росія продовжила терор українських міст. У кількох областях залунали сирени повітряної тривоги.

Під постійними ударами, зокрема, перебуває Київ. Влада вже повідомила про влучання у кількох районах. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Де пролітають "Шахеди"?

У яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

09:13, 28 вересня

Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на Київське водосховище.

09:12, 28 вересня

Миколаївщина: реактивний БпЛА на Очаків з акваторії.

09:07, 28 вересня

Відрадний!

09:06, 28 вересня

В напрямку центра міста!

09:04, 28 вересня

Через Голосіїв!

09:03, 28 вересня

Реактивний БпЛА повз Чабани в напрямку Києва.

08:59, 28 вересня

Реактивний БпЛА курсом на Бровари з півночі.

08:58, 28 вересня

Реактивний БпЛА на Дніпро з півночі.

08:56, 28 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Білої Церкви зі сходу.

08:40, 28 вересня

Черкащина: реактивний БпЛА в напрямку Канева.

08:28, 28 вересня

Борова, Фастівський район.

08:22, 28 вересня

Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Семенівки/Хорола.

08:17, 28 вересня

Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.

08:01, 28 вересня

Буча/Ірпінь!

07:55, 28 вересня

Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Вишгорода/Києва.

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