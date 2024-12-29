Росія запустила "Шахеди": яким областям загрожують дрони

29 грудня 2024, 21:14
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Автор: Ірина Чеботнікова

Близько сьомої вечора 29 грудня Повітряні сили повідомили, що є загроза від "Шахедів". 24 Канал розкаже, де летять ворожі безпілотники та де лунає сигнал тривоги.

Цього разу дрони запустили з окупованих територій України. Моніторингові групи припустили, що могли бути додаткові пуски з території Росії. До слова, ворог змушує працювати на заводі з виробництва "Шахедів" 15-річних підлітків.

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Де тривога увечері 29 грудня через "Шахеди"

22:02, 29 грудня

Де летять "Шахеди"

  • "Шахеди" на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя курсом на Дніпро, Новомосковськ.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на Миргород.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
21:43, 29 грудня

Моніторингові спільноти пишуть, що могли бути нові пуски "Шахедів".

21:10, 29 грудня

Де зараз тривога

21:04, 29 грудня

  • "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
  • "Шахеди" на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.
20:47, 29 грудня

"Шахеди" на Дніпро зі сходу!

20:17, 29 грудня

Нова група "Шахедів" з Донеччини на Дніпропетровщину.

20:08, 29 грудня

  • Група ворожих БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя рухається на захід.
  • Нова група дронів на півночі Донеччини курсом на північ.
19:16, 29 грудня

Ворожі ударні БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.