Росія запустила "Шахеди": яким областям загрожують дрони
Близько сьомої вечора 29 грудня Повітряні сили повідомили, що є загроза від "Шахедів". 24 Канал розкаже, де летять ворожі безпілотники та де лунає сигнал тривоги.
Цього разу дрони запустили з окупованих територій України. Моніторингові групи припустили, що могли бути додаткові пуски з території Росії. До слова, ворог змушує працювати на заводі з виробництва "Шахедів" 15-річних підлітків.
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Де тривога увечері 29 грудня через "Шахеди"
Моніторингові спільноти пишуть, що могли бути нові пуски "Шахедів". "Шахеди" на Дніпро зі сходу! Нова група "Шахедів" з Донеччини на Дніпропетровщину. Ворожі ударні БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.
Де летять "Шахеди"
Де зараз тривога
Моніторингові спільноти пишуть, що могли бути нові пуски "Шахедів".
"Шахеди" на Дніпро зі сходу!
Нова група "Шахедів" з Донеччини на Дніпропетровщину.
Ворожі ударні БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.