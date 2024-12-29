Росія запустила "Шахеди": яким областям загрожують дрони

Близько сьомої вечора 29 грудня Повітряні сили повідомили, що є загроза від "Шахедів". 24 Канал розкаже, де летять ворожі безпілотники та де лунає сигнал тривоги.

Цього разу дрони запустили з окупованих територій України. Моніторингові групи припустили, що могли бути додаткові пуски з території Росії. До слова, ворог змушує працювати на заводі з виробництва "Шахедів" 15-річних підлітків.

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Де тривога увечері 29 грудня через "Шахеди"