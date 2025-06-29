Над Україною пролітають "Шахеди": де існує загроза застосування дронів

Увечері 29 червня на території України оголосили загроза застосування БпЛА "Шахед". Дрони спочатку фіксували в Сумській області, але повітряна тривога поширилася на інші регіони країни.

Про те, де існує небезпека через застосування ударних БпЛА, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Не нехтуйте своєю безпекою!

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Де рухаються "Шахеди"

Минулої ночі росіяни запустили по Україні 537 засобів повітряного нападу, зокрема ударні БпЛА, аеробалістичні та крилаті ракети. 29 червня ворожий терор України продовжується.

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті