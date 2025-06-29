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24 Канал Новини України Над Україною пролітають "Шахеди": де існує загроза застосування дронів
29 червня, 23:17
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Над Україною пролітають "Шахеди": де існує загроза застосування дронів

Дар'я Смородська

Увечері 29 червня на території України оголосили загроза застосування БпЛА "Шахед". Дрони спочатку фіксували в Сумській області, але повітряна тривога поширилася на інші регіони країни.

Про те, де існує небезпека через застосування ударних БпЛА, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Не нехтуйте своєю безпекою!

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Де рухаються "Шахеди"

Минулої ночі росіяни запустили по Україні 537 засобів повітряного нападу, зокрема ударні БпЛА, аеробалістичні та крилаті ракети. 29 червня ворожий терор України продовжується.

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

23:58, 29 червня

 Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

23:20, 29 червня

Оновлення щодо "Шахедів"

  • БпЛА з Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА  на Харківщині курсом на південь.
23:08, 29 червня

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

22:44, 29 червня

Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста.

22:38, 29 червня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного напрямку.

22:37, 29 червня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

22:12, 29 червня

  • Суми – БпЛА у напрямку міста.
  • Ще БпЛА на Сумщині – курс на південь.
22:09, 29 червня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.