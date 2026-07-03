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3 липня, 08:49
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Прильоти на 21 локації: як і чим Росія атакувала Україну вночі 3 липня

Анастасія Колеснікова

Уночі Росія вкотре здійснила повітряний терор українських міст. На жаль, не минулося без прильотів.

Окупанти застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 дві ракети та 105 ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили.

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Як відпрацювали сили ППО уночі 3 липня?

Станом на 08:30 сили ППО знешкодили 83 цілі – 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 82 ворожі БпЛА різних типів. 

Зафіксовано влучання ракети та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях,
 – уточнили військові.

 

 

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