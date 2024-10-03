Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

3 жовтня 2024, 21:36
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Автор: Маргарита Волошина

Ввечері, 3 жовтня, окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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22:00, 03 жовтня

Полтавська область – повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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У Чернігівській області оголосили повітряну тривогу через ймовірну загрозу застосування ударних безпілотників. Повітряні сили повідомляють про можливу роботу протиповітряної оборони в регіоні.

21:17, 03 жовтня

Сумська область – повітряна тривога через БпЛА, можлива робота ППО, – повідомляють у Повітряних силах.