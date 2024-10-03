Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
Ввечері, 3 жовтня, окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Полтавська область – повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО, Повітряні сили повідомляють про пуск керованої авіабомби у бік Чернігівської області. У Чернігівській області оголосили повітряну тривогу через ймовірну загрозу застосування ударних безпілотників. Повітряні сили повідомляють про можливу роботу протиповітряної оборони в регіоні. Сумська область – повітряна тривога через БпЛА, можлива робота ППО, – повідомляють у Повітряних силах.
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Полтавська область – повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО,
Повітряні сили повідомляють про пуск керованої авіабомби у бік Чернігівської області.
У Чернігівській області оголосили повітряну тривогу через ймовірну загрозу застосування ударних безпілотників. Повітряні сили повідомляють про можливу роботу протиповітряної оборони в регіоні.
Сумська область – повітряна тривога через БпЛА, можлива робота ППО, – повідомляють у Повітряних силах.