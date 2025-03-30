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24 Канал Новини України Росія запустила по Україні "Шахеди": в яких областях тривога
30 березня, 20:09
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Росія запустила по Україні "Шахеди": в яких областях тривога

Ірина Чеботнікова

Увечері 30 березня росіяни вже традиційно запустили дрони-камікадзе. 24 Канал розкаже, де летять ворожі безпілотники та яким областям загрожують.

Недільного вечора під час атаки БпЛА вже пролунали вибухи в Дніпрі. Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою!

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Де летять "Шахеди" увечері 30 березня

20:13, 30 березня

Де летять "Шахеди": дані від ПС

  • БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півдні Донеччини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-західний.
20:10, 30 березня

Де тривога в Україні

20:04, 30 березня

Моніторингові канали писали, що були пуски з Приморсько-Ахтарська та Навлі.

19:57, 30 березня

Полтавська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:55, 30 березня

Групи ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині, курс – північно-західний.

19:25, 30 березня

"Шахеди" на Дніпро.

19:02, 30 березня

Ворожі БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.