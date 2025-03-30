Росія запустила по Україні "Шахеди": в яких областях тривога
Увечері 30 березня росіяни вже традиційно запустили дрони-камікадзе. 24 Канал розкаже, де летять ворожі безпілотники та яким областям загрожують.
Недільного вечора під час атаки БпЛА вже пролунали вибухи в Дніпрі. Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою!
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Де летять "Шахеди" увечері 30 березня
Моніторингові канали писали, що були пуски з Приморсько-Ахтарська та Навлі. Полтавська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Групи ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині, курс – північно-західний. "Шахеди" на Дніпро. Ворожі БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.
Де летять "Шахеди": дані від ПС
Де тривога в Україні
Моніторингові канали писали, що були пуски з Приморсько-Ахтарська та Навлі.
Полтавська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Групи ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині, курс – північно-західний.
"Шахеди" на Дніпро.
Ворожі БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.