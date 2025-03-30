Росія запустила по Україні "Шахеди": в яких областях тривога

Увечері 30 березня росіяни вже традиційно запустили дрони-камікадзе. 24 Канал розкаже, де летять ворожі безпілотники та яким областям загрожують.

Недільного вечора під час атаки БпЛА вже пролунали вибухи в Дніпрі. Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою!

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Де летять "Шахеди" увечері 30 березня