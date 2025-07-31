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31 липня, 23:49
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Україна знову під атакою "Шахедів": які області під загрозою

Дарія Черниш

Вночі 31 липня Росія вкотре запустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Це стало причиною оголошення повітряної тривоги у низці областей.

Про пуски ворожих дронів та напрямок їхнього руху повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні закликаємо якнайшвидше прямувати до укриття.

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Куди рухаються ворожі БпЛА?

 

 

23:51, 31 липня

Ударні дрони рухаються на Миргород, Гадяч, Комишня, що на Полтавщині.

23:41, 31 липня

Миколаївська область під загрозою застосування ударних дронів з акваторії Чорного моря.

23:08, 31 липня

Оновлення щодо руху дронів

  • БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курсом на Полтавщину;
  • На півночі Сумщини, курсом на південний захід;
  • На межі Донеччини і Дніпропетровщини, курсом північним;
  • На півдні Запорізької області, курсом на північний схід;
  • На північному сході Полтавщини, курсом на південний захід.
22:59, 31 липня

Загроза застосування ударних БпЛА з півдня для Донеччини

22:07, 31 липня

Миколаївщина під загрозою застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.

21:30, 31 липня

Херсонська область під загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.