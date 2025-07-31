Україна знову під атакою "Шахедів": які області під загрозою
Вночі 31 липня Росія вкотре запустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Це стало причиною оголошення повітряної тривоги у низці областей.
Про пуски ворожих дронів та напрямок їхнього руху повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні закликаємо якнайшвидше прямувати до укриття.
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Куди рухаються ворожі БпЛА?
Ударні дрони рухаються на Миргород, Гадяч, Комишня, що на Полтавщині. Миколаївська область під загрозою застосування ударних дронів з акваторії Чорного моря. Загроза застосування ударних БпЛА з півдня для Донеччини Миколаївщина під загрозою застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря. Херсонська область під загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху дронів
Ударні дрони рухаються на Миргород, Гадяч, Комишня, що на Полтавщині.
Миколаївська область під загрозою застосування ударних дронів з акваторії Чорного моря.
Загроза застосування ударних БпЛА з півдня для Донеччини
Миколаївщина під загрозою застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.
Херсонська область під загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.