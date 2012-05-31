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24 Канал Новини України Росіяни запустили "Шахеди": де летять ворожі дрони
31 травня, 22:31
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Росіяни запустили "Шахеди": де летять ворожі дрони

Ірина Чеботнікова

Вечір 31 травня не минув без запуску ударних БпЛА по Україні. 24 Канал збирає дані про те, в яких областях лунає сигнал тривоги та куди прямують російські безпілотники.

Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

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Куди летять "Шахеди" увечері 31 травня

 

23:30, 31 травня

Дрон зі сходу на Дніпро

Про це інформують Повітряні сили.

23:25, 31 травня

Дані від моніторів про рух "Шахедів"

23:15, 31 травня

Відповідно до даних моніторингових груп, над Україною вже близько 70 БпЛА.

23:13, 31 травня

"Шахеди" летять на ще одне місто

Мова про Кривий Ріг.

23:07, 31 травня

В яких областях оголосили тривогу

23:06, 31 травня

Дрон з північного сходу на Чернігів

Про це повідомили Повітряні сили.

23:03, 31 травня

Знову безпілотник на Запоріжжя

"Шахед" зі сходу на Запоріжжя, – ПС.

23:02, 31 травня

Сергій Лисак повідомив, що БпЛА є над Дніпропетровською областю.

23:01, 31 травня

Тривога в двох районах Черкащини – Золотоніському та Черкаському.

22:55, 31 травня

Зараз, за даними моніторів, над Україною близько 50 – 55 "Шахедів".

Але очікують близько 300, адже росіяни запускають нові.

22:50, 31 травня

Монітори теж пишуть про дрони в акваторії Чорного моря.

22:47, 31 травня

ПС про рух "Шахедів"

  • Група БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
  • Декілька груп БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - західний.
  • Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину та Дніпропетровщину.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
  • Група БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину та Миколаївщину.
  • БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
22:40, 31 травня

Тривога поширилася на Полтавщину.

22:27, 31 травня

Де зараз тривога в Україні

22:22, 31 травня

Куди летять "Шахеди"

  • Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині та Запоріжжі, курс - західний.
  • Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс - західний.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину.
22:12, 31 травня

На Запоріжжі працює ППО.

22:09, 31 травня

Дрон на Запоріжжя

Запоріжжя – БпЛА зі сходу у напрямку міста.

22:04, 31 травня

"Шахед" на Дніпро

Дніпро – БпЛА зі сходу у напрямку міста,
– написали в ПС.

21:49, 31 травня

  • Декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, курс - західний.
  • БпЛА на сході Чернігівщини у південно-західному напрямку.
  • Група БпЛА в Запорізькій області курсом на Дніпропетровщину.
  • Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
  • Група БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину.
21:25, 31 травня

  • Декілька груп БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - західний.
  • Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • Група БпЛА в Запорізькій області курсом на Дніпропетровщину.