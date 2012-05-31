Росіяни запустили "Шахеди": де летять ворожі дрони
Вечір 31 травня не минув без запуску ударних БпЛА по Україні. 24 Канал збирає дані про те, в яких областях лунає сигнал тривоги та куди прямують російські безпілотники.
Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!
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Куди летять "Шахеди" увечері 31 травня
Про це інформують Повітряні сили. Відповідно до даних моніторингових груп, над Україною вже близько 70 БпЛА. Мова про Кривий Ріг. Про це повідомили Повітряні сили. "Шахед" зі сходу на Запоріжжя, – ПС. Сергій Лисак повідомив, що БпЛА є над Дніпропетровською областю. Тривога в двох районах Черкащини – Золотоніському та Черкаському. Зараз, за даними моніторів, над Україною близько 50 – 55 "Шахедів". Але очікують близько 300, адже росіяни запускають нові. Монітори теж пишуть про дрони в акваторії Чорного моря. Тривога поширилася на Полтавщину. На Запоріжжі працює ППО. Запоріжжя – БпЛА зі сходу у напрямку міста. Дніпро – БпЛА зі сходу у напрямку міста,
Дрон зі сходу на Дніпро
"Шахеди" летять на ще одне місто
В яких областях оголосили тривогу
Дрон з північного сходу на Чернігів
Знову безпілотник на Запоріжжя
ПС про рух "Шахедів"
Де зараз тривога в Україні
Куди летять "Шахеди"
Дрон на Запоріжжя
"Шахед" на Дніпро
– написали в ПС.
Про це інформують Повітряні сили.
Відповідно до даних моніторингових груп, над Україною вже близько 70 БпЛА.
Мова про Кривий Ріг.
Про це повідомили Повітряні сили.
"Шахед" зі сходу на Запоріжжя, – ПС.
Сергій Лисак повідомив, що БпЛА є над Дніпропетровською областю.
Тривога в двох районах Черкащини – Золотоніському та Черкаському.
Зараз, за даними моніторів, над Україною близько 50 – 55 "Шахедів".
Але очікують близько 300, адже росіяни запускають нові.
Монітори теж пишуть про дрони в акваторії Чорного моря.
Тривога поширилася на Полтавщину.
На Запоріжжі працює ППО.
Запоріжжя – БпЛА зі сходу у напрямку міста.
Дніпро – БпЛА зі сходу у напрямку міста,