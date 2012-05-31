Росіяни запустили "Шахеди": де летять ворожі дрони

Вечір 31 травня не минув без запуску ударних БпЛА по Україні. 24 Канал збирає дані про те, в яких областях лунає сигнал тривоги та куди прямують російські безпілотники.

Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

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Куди летять "Шахеди" увечері 31 травня