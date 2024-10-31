Росія атакувала Черкащину "Шахедами": там пошкоджене майно підприємств

Росія постійно атакує мирні українські міста з повітря. Зокрема, під уларом опинилась Черкаська область.

Вночі проти 31 жовтня Росія атакувала Україну "Шахедами". Внаслідок падіння уламків на Черкащині пошкодили кілька підприємств.

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По цілях працювали сили ППО

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що доба в області почалась із затяжної тривоги через чергові ворожі атаки.

За попередніми даними, наші оборонці знищили 3 "Шахеди" в небі над Черкащиною. Минулось без потерпілих. Це найголовніше,

– наголосив він.

Водночас відомо, що уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. Зокрема, мовиться про склад та вікна в будівлі.

Територію падіння уламків обстежують. Росія постійно атакує мирні українські міста. Часто під прицілом ворога опиняються саме об'єкти цивільної інфраструктури.

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