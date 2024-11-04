Окупанти атакували Сумщину "шахедами": скільки дронів збили

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинилась Сумщина.

Росія вночі проти 4 листопада вкотре атакувала Сумську область дронами. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Сумську військові адміністрацію.

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Скільки дронів вдалося збити

Там відзвітували про роботу українських оборонців неба. У результаті протиповітряних боїв наші зенітники збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Очільник Суської ОВА висловив вдячність всім, хто долучався до відбиття повітряної атаки.

️Всього з початку року наші Захисники неба знищили 46

2 ️російських безпілотника, які були спрямовані на житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики, – мовиться в повідомленні.

Вночі проти 4 листопада Росія знову атакувала Київ. Сили ППО уразили усі безпілотники, проте уламки впали у кількох районах. Вони впали на відкритій території в Оболонському та Деснянському районах. Там зафіксовані локальні пожежі – горіла трава та підстилка. Постраждалих та руйнувань немає.