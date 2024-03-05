Ворог маневрує, – Гуменюк сказала, звідки росіяни запускають "Шахеди"

Вночі окупанти застосували проти України 22 "Шахеди". Оборонці неба збили 18 дронів у межах Одеської області. Ворог намагається маневрувати.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони. Наталія Гуменюк повідомила, звідки саме загабники запускали дрони сьогодні й роблять це зазвичай, передає 24 Канал.

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Пусковий майданчик – абсолютно законна ціль

Ворог маневрує, свідомий, що для нас подібний майданчик пусковий – абсолютно законна ціль. В основному ми спостерігаємо запуски таких дронів з території тимчасово окупованого Криму, більш-менш нам відомі локації, з яких це відбувається, і зі східного узбережжя Азовського моря, безпосередньо з території Росії,

– розповіла Гуменюк.

Додала, що цього разу дрони, очевидно, прямували з тимчасово окупованого Криму. Частину шляху прокладали над акваторією Чорного моря.

Керівниця пресцентру наголосила, те, що подібні майданчики існують і де вони існують, наші військові усвідомлюють, розуміють і володіють інформацією.

"Також ми обізнані, що ворог, і це зрозуміло, потужно організовує протиповітряну оборону цих об'єктів, оскільки розуміє, що це основний спосіб терору сьогодні для нього", – зазначила Гуменюк.

Зокрема, на тлі того, що ракетні атаки майже згорнуті. Адже використання ракет для окупантів ускладнене через наш потужний тиск на російську авіацію. Тож агресор намагається компенсувати це саме дронами.

Тому робота над цим ведеться і в принципі сезон "бавовни" в Криму ніхто не закривав, а весна його поширює,

– підкреслила Гуменюк.

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