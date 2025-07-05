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24 Канал Новини України Росія знову тероризує "Шахедами": у яких областях існує загроза удару
5 липня, 20:49
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Росія знову тероризує "Шахедами": у яких областях існує загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 5 липня знову запустила по Україні "Шахеди". Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.

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Де рухаються "Шахеди"

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:04, 05 липня

  • Група ударних БпЛА на Донеччині продовжує рух на північ.
  • Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.
20:40, 05 липня

Ворожі БпЛА на Донеччині курсом на північ.

20:39, 05 липня

Сумщина  – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:30, 05 липня

Запорізька та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.