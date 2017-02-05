Вибухи у Росії, наслідки атаки "Шахедами" та просування на фронті: хронологія 1078 дня війни

Повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 1078 добу. Окупанти продовжують тероризувати мирних українців та не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій.

Про ситуацію на фронті, воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак та інші головні новини 5 лютого розповідає 24 Канал.

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