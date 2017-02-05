Вибухи у Росії, наслідки атаки "Шахедами" та просування на фронті: хронологія 1078 дня війни
Повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 1078 добу. Окупанти продовжують тероризувати мирних українців та не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій.
Про ситуацію на фронті, воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак та інші головні новини 5 лютого розповідає 24 Канал.
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У ніч проти 5 лютого в Києві лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА та можливу роботу ППО. На лівому березі столиці працюють сили ППО, У Харкові вночі пролунали два вибухи через атаку "Шахедами". Ворог влучив по адміністративній будівлі у Салтівському районі. Російські війська 4 лютого продовжили наземні атаки у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Не було просувань у них і на Харківщині в районі Вовчанська, на Лиманському напрямку та у бік Борової. Але на Куп'янському напрямку росіяни просунулися. Вони наступали на схід від міста в районі Петропавлівки та на південний схід в районі Піщаного. Геолокаційні кадри показують просування у центр Західного, що на північ від Куп'янська. На Сіверському напрямку окупанти продовжували наступати, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується атак на Часів Яр, на Торецьк, в районі Курахового і навіть на Покровськ. 3 і 4 лютого російські війська атакували біля Великої Новосілки, на північ біля Нового Комара та на південний захід біля Новосілки, але не просувалися. Це ж стосується і Запорізької області та Дніпровського напрямку. Там вони марно атакували на схід від Херсона в районі Антонівки та Придніпровського. У Краснодарському краї Росії вночі 5 лютого "уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів". Таку заяву зробила тамтешня влада. Однак, очевидці показали кадри, на яких видно пожежу та приліт. Українські осінтери припускають, що мовиться про нафтобазу ТОВ "Албашнефть". Адже це єдине нафтопереробне підприємство, розташоване біля Канівського району у Краснодарському краї. Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо російсько-українських переговорів. Він не навів деталі, але сказав, що процес рухається. За його словами, США спілкуються не тільки з Києвом і Москвою. У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, враховуючи Україну та Росію. І я думаю, що ці дискусії насправді йдуть досить добре, Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні, ми не можемо втрачати мільйони людей, Україна ніколи не визнає окуповані території такими, що належать до складу Росії. Хай хто б цього хотів – Путін чи хтось інший. Ми не можемо ні порушувати присягу, яку ми давали людям, які віддали своє життя заради нас у цій війні. Ми не можемо порушувати конституцію і ми не можемо визнавати окуповані території російськими, Завершення війни в Україні має відбутися на справедливих умовах. Радник президента США з національної безпеки Майк Волц вкотре підтвердив бажання Дональда Трампа покласти край війні. Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити,
У Києві вночі лунали вибухи
– писав Віталій Кличко о 00:26.
У Харкові пролунали вибухи, є кілька прильотів у різних районах
Атаки ворога тривали на всіх фронтах, але ISW зафіксував просування лише на одному напрямку
Дрони уразили нафтобазу у Краснодарському краї
Перемовини між Україною та Росією ідуть добре, – Трамп
– зазначив він.
Україна не може повернути всі свої території сьогодні, – Зеленський
– чітко сказав президент Зеленський.
– пояснив Зеленський.
Половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну в Україні, – Майк Волц
– зазначив Майк Волц.
У ніч проти 5 лютого в Києві лунали вибухи.
Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА та можливу роботу ППО.
На лівому березі столиці працюють сили ППО,
У Харкові вночі пролунали два вибухи через атаку "Шахедами".
Ворог влучив по адміністративній будівлі у Салтівському районі.
Російські війська 4 лютого продовжили наземні атаки у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Не було просувань у них і на Харківщині в районі Вовчанська, на Лиманському напрямку та у бік Борової.
Але на Куп'янському напрямку росіяни просунулися. Вони наступали на схід від міста в районі Петропавлівки та на південний схід в районі Піщаного. Геолокаційні кадри показують просування у центр Західного, що на північ від Куп'янська.
На Сіверському напрямку окупанти продовжували наступати, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується атак на Часів Яр, на Торецьк, в районі Курахового і навіть на Покровськ.
3 і 4 лютого російські війська атакували біля Великої Новосілки, на північ біля Нового Комара та на південний захід біля Новосілки, але не просувалися. Це ж стосується і Запорізької області та Дніпровського напрямку. Там вони марно атакували на схід від Херсона в районі Антонівки та Придніпровського.
У Краснодарському краї Росії вночі 5 лютого "уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів". Таку заяву зробила тамтешня влада.
Однак, очевидці показали кадри, на яких видно пожежу та приліт.
Українські осінтери припускають, що мовиться про нафтобазу ТОВ "Албашнефть". Адже це єдине нафтопереробне підприємство, розташоване біля Канівського району у Краснодарському краї.
Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо російсько-українських переговорів. Він не навів деталі, але сказав, що процес рухається.
За його словами, США спілкуються не тільки з Києвом і Москвою.
У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, враховуючи Україну та Росію. І я думаю, що ці дискусії насправді йдуть досить добре,
Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні, ми не можемо втрачати мільйони людей,
Україна ніколи не визнає окуповані території такими, що належать до складу Росії. Хай хто б цього хотів – Путін чи хтось інший.
Ми не можемо ні порушувати присягу, яку ми давали людям, які віддали своє життя заради нас у цій війні. Ми не можемо порушувати конституцію і ми не можемо визнавати окуповані території російськими,
Завершення війни в Україні має відбутися на справедливих умовах. Радник президента США з національної безпеки Майк Волц вкотре підтвердив бажання Дональда Трампа покласти край війні.
Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити,