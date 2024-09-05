Росія запустила "Шахеди", у Києві та частині областей – ракетна небезпека: де зараз загроза

5 вересня 2024, 22:30
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Автор: Маргарита Волошина

Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Пізно ввечері 5 вересня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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23:41, 05 вересня

Вінниччина – загроза ударних БпЛА з південного сходу,
– пишуть Повітряні сили.

23:38, 05 вересня

Загроза застосування балістики зі сходу. 

Зауважимо, повітряну тривогу станом на зараз оголошено у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у Києві.

23:36, 05 вересня

В областях, де оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека.

23:33, 05 вересня

Київська, Чернігівська, Полтавська області – відбій ракетної небезпеки,
– повідомили у Повітряних силах.

23:23, 05 вересня

Ударні БпЛА рухаються через Миколаївську область курсом на Кіровоградську, Одеську та Вінницьку області.

23:14, 05 вересня

У Чернігові чули вибух. "Вибух пролунав в передмісті Чернігова. Попередньо, 1х Х-59/69", – повідомили моніторингові канали.

23:13, 05 вересня

Швидкісна ціль на Чернігівщині,
– повідомили у Повітряних силах.

23:07, 05 вересня

У Київській, Чернігівській, Полтавській областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

22:59, 05 вересня

Група ворожих БпЛА наближається до Южноукраїнська зі сходу.

22:33, 05 вересня

"Кіровоградщина - загроза ударних БпЛА", – попередили оборонці неба.

22:14, 05 вересня

Ворожі дрони рухаються з Херсонської області у Миколаївську у північно-західному напрямку.
 

22:12, 05 вересня

Загроза ударних БпЛА з півдня,
– написали у Повітряних силах.