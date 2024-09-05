Росія запустила "Шахеди", у Києві та частині областей – ракетна небезпека: де зараз загроза
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Пізно ввечері 5 вересня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Вінниччина – загроза ударних БпЛА з південного сходу, Загроза застосування балістики зі сходу. Зауважимо, повітряну тривогу станом на зараз оголошено у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у Києві. В областях, де оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека. Київська, Чернігівська, Полтавська області – відбій ракетної небезпеки, Ударні БпЛА рухаються через Миколаївську область курсом на Кіровоградську, Одеську та Вінницьку області. У Чернігові чули вибух. "Вибух пролунав в передмісті Чернігова. Попередньо, 1х Х-59/69", – повідомили моніторингові канали. Швидкісна ціль на Чернігівщині, У Київській, Чернігівській, Полтавській областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Група ворожих БпЛА наближається до Южноукраїнська зі сходу. "Кіровоградщина - загроза ударних БпЛА", – попередили оборонці неба. Ворожі дрони рухаються з Херсонської області у Миколаївську у північно-західному напрямку. Загроза ударних БпЛА з півдня,
– пишуть Повітряні сили.
– повідомили у Повітряних силах.
– повідомили у Повітряних силах.
– написали у Повітряних силах.
Вінниччина – загроза ударних БпЛА з південного сходу,
Загроза застосування балістики зі сходу.
Зауважимо, повітряну тривогу станом на зараз оголошено у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у Києві.
В областях, де оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека.
Київська, Чернігівська, Полтавська області – відбій ракетної небезпеки,
Ударні БпЛА рухаються через Миколаївську область курсом на Кіровоградську, Одеську та Вінницьку області.
У Чернігові чули вибух. "Вибух пролунав в передмісті Чернігова. Попередньо, 1х Х-59/69", – повідомили моніторингові канали.
Швидкісна ціль на Чернігівщині,
У Київській, Чернігівській, Полтавській областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Група ворожих БпЛА наближається до Южноукраїнська зі сходу.
"Кіровоградщина - загроза ударних БпЛА", – попередили оборонці неба.
Ворожі дрони рухаються з Херсонської області у Миколаївську у північно-західному напрямку.
Загроза ударних БпЛА з півдня,