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24 Канал Новини України Росія вже запустила "Шахеди": де летять ворожі БпЛА
6 лютого, 19:03
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Росія вже запустила "Шахеди": де летять ворожі БпЛА

Ірина Чеботнікова

Про запуск перших "Шахедів" увечері 6 лютого стало відомо близько п'ятої. 24 Канал збирає дані про рух "Шахедів" з телеграм-каналів Повітряних сил і моніторингових спільнот.

Також пишемо про вибухи, спираючись на офіційні джерела та інформацію ЗМІ. До слова, о пів на шосту вибух чули на Полтавщині.

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Де тривога і що відомо про рух "Шахедів" увечері 6 лютого

19:23, 06 лютого

Монітори пишуть про додаткові пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська.

19:05, 06 лютого

Де зараз тривога

Дивіться дані інтерактивної карти:

18:59, 06 лютого

Дрони летять через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини.

18:39, 06 лютого

Запорізька область – є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:20, 06 лютого

Декілька груп БпЛА на Сумщині. Рухаються у напрямку Чернігівщини та Полтавщини, – ПС.