Росія вже запустила "Шахеди": де летять ворожі БпЛА

Про запуск перших "Шахедів" увечері 6 лютого стало відомо близько п'ятої. 24 Канал збирає дані про рух "Шахедів" з телеграм-каналів Повітряних сил і моніторингових спільнот.

Також пишемо про вибухи, спираючись на офіційні джерела та інформацію ЗМІ. До слова, о пів на шосту вибух чули на Полтавщині.

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Де тривога і що відомо про рух "Шахедів" увечері 6 лютого