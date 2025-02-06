Росія вже запустила "Шахеди": де летять ворожі БпЛА
Про запуск перших "Шахедів" увечері 6 лютого стало відомо близько п'ятої. 24 Канал збирає дані про рух "Шахедів" з телеграм-каналів Повітряних сил і моніторингових спільнот.
Також пишемо про вибухи, спираючись на офіційні джерела та інформацію ЗМІ. До слова, о пів на шосту вибух чули на Полтавщині.
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Де тривога і що відомо про рух "Шахедів" увечері 6 лютого
Монітори пишуть про додаткові пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Дивіться дані інтерактивної карти: Дрони летять через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини. Запорізька область – є загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Декілька груп БпЛА на Сумщині. Рухаються у напрямку Чернігівщини та Полтавщини, – ПС.
Де зараз тривога
Монітори пишуть про додаткові пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська.
Дивіться дані інтерактивної карти:
Дрони летять через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини.
Запорізька область – є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Декілька груп БпЛА на Сумщині. Рухаються у напрямку Чернігівщини та Полтавщини, – ПС.