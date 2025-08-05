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24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди" по Україні: які області під загрозою атаки
5 серпня, 22:09
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Росія запустила "Шахеди" по Україні: які області під загрозою атаки

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 5 серпня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються "Шахеди"?

 

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