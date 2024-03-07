Росіяни запустили "Шахеди": в Одесі пролунали вибухи

7 березня 2024, 23:07

Російські військові ввечері 7 березня запустили дрони-камікадзе. Повітряні сили попереджають, що вони летять на Одещину. Не виключено, що повітряна тривога пошириться далі, тому не ігноруйте сповіщення.

Росія продовжує тероризувати Україну дронами-камікадзе. Пізно ввечері ворог вкотре запустив "Шахеди", через які у низці регіонів оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розповість вам, що відомо про чергову атаку ударними БпЛА по території нашої країни.

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Де існує загроза атаки "Шахедами"

8 березня

 
00:14 Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів" із Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області!00:06 Група "Шахедів" на Кіровоградщині рухається в Уманському напрямку!00:03 Повітряні сили попередили про:
  • "Шахеди" на північному сході Миколаївщини рухаються на північ!
  • Група БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.

7 березня

23:57 Повітряні сили попереджають:  

  • Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
  • Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!
23:56 Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині.23:50 Повітряну тривогу оголосили також у Кіровоградській області.23:39 Станом на цю хвилину повітряна тривога на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.23:30 Повітряні сили пишуть:
  • "Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу!
  • Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.
  • Атака "Шахедів" на Одещину з Чорного моря триває!

23:24 Відомо про ще один вибух в Одесі.23:12 Повітряні сили пишуть: "Шахеди" наближаються до Одеси, Затоки, Коблева!"23:11 Журналісти 24 Каналу сповістили про те, що в Одесі пролунали вибухи.23:08 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.23:02 Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" на півдні Миколаївщини та рухається на Одещину та ще кілька нових груп дронів-камікадзе з Чорного моря рухаються на Одесу, Затоку.23:01 Олег Кіпер звернувся до меканців Одеси й Одеського району. Їх також закликав перебувати в укриттях, якщо вони досі не там.22:49 Також Повітряні сили зазначають, що чергова група "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Затоки.22:45 Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців регіону. Він закликав перебувати в укриттях до відбою тих, хто перебуває у Білгород-Дністровському районі.22:44 ПС попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Затоки з Чорного моря.22:42 Також Повітряні сили попередили, що "Шахеди" летять на Херсонщину, а також Миколаївщину з півдня.22:32 Повітряні сили написали, що група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря летить у напрямку Одещини.

 

Автор: Назарій Лазур