Росіяни запустили "Шахеди": в Одесі пролунали вибухи

Росія продовжує тероризувати Україну дронами-камікадзе. Пізно ввечері ворог вкотре запустив "Шахеди", через які у низці регіонів оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розповість вам, що відомо про чергову атаку ударними БпЛА по території нашої країни.
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Де існує загроза атаки "Шахедами"
8 березня
00:14
Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів" із Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області!00:06
Група "Шахедів" на Кіровоградщині рухається в Уманському напрямку!00:03
Повітряні сили попередили про:
- "Шахеди" на північному сході Миколаївщини рухаються на північ!
- Група БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.
7 березня
23:57 Повітряні сили попереджають:
23:56
- Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
- Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!
Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині.23:50
Повітряну тривогу оголосили також у Кіровоградській області.23:39
Станом на цю хвилину повітряна тривога на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.23:30
Повітряні сили пишуть:
- "Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу!
- Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.
- Атака "Шахедів" на Одещину з Чорного моря триває!
23:24
Відомо про ще один вибух в Одесі.23:12
Повітряні сили пишуть: "Шахеди" наближаються до Одеси, Затоки, Коблева!"23:11
Журналісти 24 Каналу сповістили про те, що в Одесі пролунали вибухи.23:08
Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.23:02
Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" на півдні Миколаївщини та рухається на Одещину та ще кілька нових груп дронів-камікадзе з Чорного моря рухаються на Одесу, Затоку.23:01
Олег Кіпер звернувся до меканців Одеси й Одеського району. Їх також закликав перебувати в укриттях, якщо вони досі не там.22:49
Також Повітряні сили зазначають, що чергова група "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Затоки.22:45
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців регіону. Він закликав перебувати в укриттях до відбою тих, хто перебуває у Білгород-Дністровському районі.22:44
ПС попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Затоки з Чорного моря.22:42
Також Повітряні сили попередили, що "Шахеди" летять на Херсонщину, а також Миколаївщину з півдня.22:32
Повітряні сили написали, що група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря летить у напрямку Одещини.