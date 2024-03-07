Росіяни запустили "Шахеди": в Одесі пролунали вибухи

Російські військові ввечері 7 березня запустили дрони-камікадзе. Повітряні сили попереджають, що вони летять на Одещину. Не виключено, що повітряна тривога пошириться далі, тому не ігноруйте сповіщення.

Росія продовжує тероризувати Україну дронами-камікадзе. Пізно ввечері ворог вкотре запустив "Шахеди", через які у низці регіонів оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розповість вам, що відомо про чергову атаку ударними БпЛА по території нашої країни.

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Де існує загроза атаки "Шахедами"

8 березня

"Шахеди" на північному сході Миколаївщини рухаються на північ!

Група БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.

Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів" із Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області!Група "Шахедів" на Кіровоградщині рухається в Уманському напрямку!Повітряні сили попередили про:

7 березня

23:57 Повітряні сили попереджають:

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!

"Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу!

Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.

Атака "Шахедів" на Одещину з Чорного моря триває!

Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині.Повітряну тривогу оголосили також у Кіровоградській області.Станом на цю хвилину повітряна тривога на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.Повітряні сили пишуть:

Відомо про ще один вибух в Одесі.Повітряні сили пишуть: "Шахеди" наближаються до Одеси, Затоки, Коблева!"Журналісти 24 Каналу сповістили про те, що в Одесі пролунали вибухи.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" на півдні Миколаївщини та рухається на Одещину та ще кілька нових груп дронів-камікадзе з Чорного моря рухаються на Одесу, Затоку.Олег Кіпер звернувся до меканців Одеси й Одеського району. Їх також закликав перебувати в укриттях, якщо вони досі не там.Також Повітряні сили зазначають, що чергова група "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Затоки.Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців регіону. Він закликав перебувати в укриттях до відбою тих, хто перебуває у Білгород-Дністровському районі.ПС попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Затоки з Чорного моря.Також Повітряні сили попередили, що "Шахеди" летять на Херсонщину, а також Миколаївщину з півдня.Повітряні сили написали, що група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря летить у напрямку Одещини.