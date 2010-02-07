Росія запустила "Шахеди", у Києві вже лунає тривога: де є загроза
Увечері 7 лютого ворог традиційно атакує Україну дронами-камікадзе. 24 Канал розкаже, де летять російсько-іранські безпілотники.
Володимир Зеленський 7 лютого зустрівся з командирами підрозділів БпЛА. Він запевнив, що держава не шкодуватиме коштів, аби масштабувати успішні рішення. За допомогою безпілотників можна унеможливити російські штурми.
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Де летять "Шахеди" увечері 7 лютого
З Київщини летить на Вінниччину. Загроза для Києва з півночі. "Шахеди" рухаються на Житомирщину. У повітряному просторі України близько 50 дронів, пишуть моніторингові канали. У Черкасах працює ППО. І для Білої Церкви з півночі. Загроза для Черкас. Монітори пишуть, що нові "Шахеди" зайшли на Сумщину та Харківщину. Безпілотників дуже багато. Загроза по "Шахедах" для Дніпра з півдня. Монітори пишуть про "Шахеди" в містах, близьких до Києва. Загроза по дронах з півночі для Кременчука. На Київщині працює ППО. БпЛА район Бровари, курс південний. Тривога в Києві. Моніторингові канали попереджають, що незабаром у столиці буде тривога. "Шахед" летить на Бровари. І Чернігівщини. Загроза БпЛА для Сумщини.
Де зараз тривога
Дронів дуже багато
Карта тривог в Україні
Дані від ПС, де летять "Шахеди"
З Київщини летить на Вінниччину.
Загроза для Києва з півночі.
"Шахеди" рухаються на Житомирщину.
У повітряному просторі України близько 50 дронів, пишуть моніторингові канали.
У Черкасах працює ППО.
І для Білої Церкви з півночі.
Загроза для Черкас.
Монітори пишуть, що нові "Шахеди" зайшли на Сумщину та Харківщину. Безпілотників дуже багато.
Загроза по "Шахедах" для Дніпра з півдня.
Монітори пишуть про "Шахеди" в містах, близьких до Києва.
Загроза по дронах з півночі для Кременчука.
На Київщині працює ППО.
БпЛА район Бровари, курс південний.
Тривога в Києві.
Моніторингові канали попереджають, що незабаром у столиці буде тривога. "Шахед" летить на Бровари.
І Чернігівщини.
Загроза БпЛА для Сумщини.