Укр Рус
24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди", у Києві вже лунає тривога: де є загроза
7 лютого, 20:52
10

Росія запустила "Шахеди", у Києві вже лунає тривога: де є загроза

Ірина Чеботнікова

Увечері 7 лютого ворог традиційно атакує Україну дронами-камікадзе. 24 Канал розкаже, де летять російсько-іранські безпілотники.

Володимир Зеленський 7 лютого зустрівся з командирами підрозділів БпЛА. Він запевнив, що держава не шкодуватиме коштів, аби масштабувати успішні рішення. За допомогою безпілотників можна унеможливити російські штурми.

Дивіться також Одразу 4 завдання: для чого росіяни запустили по Києву "Шахед" з підсвіткою

Де летять "Шахеди" увечері 7 лютого

21:57, 07 лютого

З Київщини летить на Вінниччину.

21:55, 07 лютого

Де зараз тривога

21:52, 07 лютого

Загроза для Києва з півночі.

21:46, 07 лютого

"Шахеди" рухаються на Житомирщину.

21:39, 07 лютого

У повітряному просторі України близько 50 дронів, пишуть моніторингові канали.

21:30, 07 лютого

У Черкасах працює ППО.

21:28, 07 лютого

І для Білої Церкви з півночі.

21:27, 07 лютого

Загроза для Черкас.

21:20, 07 лютого

Монітори пишуть, що нові "Шахеди" зайшли на Сумщину та Харківщину. Безпілотників дуже багато.

21:19, 07 лютого

Загроза по "Шахедах" для Дніпра з півдня.

21:13, 07 лютого

Монітори пишуть про "Шахеди" в містах, близьких до Києва.

21:07, 07 лютого

Загроза по дронах з півночі для Кременчука.

21:05, 07 лютого

На Київщині працює ППО.

21:05, 07 лютого

БпЛА район Бровари, курс південний.

21:04, 07 лютого

Дронів дуже багато

  • БпЛА на північному сході Київщини, вектор руху на Київ;
  • БпЛА в центральній та південно-західній частини Чернігівщини, курс південно- західний;
  • БпЛА на південні Чернігівщини, курс південно-західний;
  • Групи БпЛА на заході Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА на північному-сході Полтавщини, вектор руху на Дніпро;
  • БпЛА на півночі Черкащини, курс західний та південно-західний;
  • БпЛА на півночі Запорізької області, вектор руху Дніпро;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс західний;
  • Нові групи БпЛА з Білгорода через Сумщину, курс південно-західний.
20:55, 07 лютого

Тривога в Києві.

20:53, 07 лютого

Моніторингові канали попереджають, що незабаром у столиці буде тривога. "Шахед" летить на Бровари.

20:50, 07 лютого

Карта тривог в Україні

20:00, 07 лютого

Дані від ПС, де летять "Шахеди"

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;
  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний та південний;
  • БпЛА в центральній та південній Сумщині, курс південний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.
19:30, 07 лютого

І Чернігівщини.

19:00, 07 лютого

Загроза БпЛА для Сумщини.