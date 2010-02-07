Росія запустила "Шахеди", у Києві вже лунає тривога: де є загроза

Увечері 7 лютого ворог традиційно атакує Україну дронами-камікадзе. 24 Канал розкаже, де летять російсько-іранські безпілотники.

Володимир Зеленський 7 лютого зустрівся з командирами підрозділів БпЛА. Він запевнив, що держава не шкодуватиме коштів, аби масштабувати успішні рішення. За допомогою безпілотників можна унеможливити російські штурми.

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Де летять "Шахеди" увечері 7 лютого