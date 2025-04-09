Росія запустила "Шахеди": яким областям загрожують ворожі дрони

Близько сьомої вечора 9 квітня росіяни запустили безпілотники-камікадзе. 24 Канал розкаже, де летять "Шахеди" та в яких областях оголосили тривогу.

Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!

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Атака "Шахедами" увечері 9 квітня