У Росії є слабке місце: ексофіцер ПС детально пояснив, як Україні захиститись від "Шахедів"

Безпілотники "Шахеди" стали основним інструментом окупантів для терору українців. Щоправда, Росія має слабкі місця у цьому напрямку, які Україні потрібно використати, щоб захиститися.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ і експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що ще раніше диктатор Путін заявив про намір розвивати безпілотні технології. І вже з вересня 2024 року ворог почав все частіше використовує для ударів "Шахеди", а не крилаті ракети.

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Як Росія змінила тактику ударів по Україні

Як наголосив Храпчинський, Росія зробила ставку на ударні безпілотники та балістичні ракети. При цьому більшість ворожих дронів – це імітаційні "Гербери" та "Пародії".

Вони створюють більше навантаження для ППО, ніж якийсь корисний ефект для ворога щодо завдання ударів. Росія і надалі працюватиме над тим, щоб за один масований обстріл було близько тисячі повітряних цілей. Раніше масовані обстріли були з 90-120 ракетами. Зараз це замінили на ударні безпілотники з більшою кількістю,

– зазначив Храпчинський.

Звісно, окупанти продовжують використовувати крилаті та балістичні ракети для деяких завдань, щоб таки прорвати протиповітряну оборону.

Росія має слабке місце

За словами Храпчинського, технологія виробництва "Шахедів" не є російською. Вона отримала її від Ірану. І це слабке місце Росії.

До прикладу, ворог має розробку розвідувально-ударного дрона "Альтаїр", який нещодавно впав в Росії. Упродовж тривалого часу вони так і не змогли довести його до пуття через проблеми з компонентами.

Їм не вдається розробити чи придумати фундаментальну технологію створення засобу ураження. Тут слабке місце Росії. Ми бачимо, що вони активно використовують засоби іноземного походження. Іранські та північнокорейські. А наша головна мета – зробити так, щоб логіка використання "Шахеду" була неефективною. І вже потім розподіляти процес вибудовування захисту, який би привів до цієї мети,

– зауважив Храпчинський.

Насамперед потрібно розібратися із нестачею засобів виявлення. На таку кількість безпілотників потрібно багато різних засобів радіолокації, звукової та візуальної детекції. Деякі наявні системи можуть бачити від 30 – до 150 повітряних цілей одночасно. Також не завжди вдається передавати координати в режимі реального часу.

Тому надважливо зараз сформувати якісну систему виявлення, яка допоможе чітко виявляти такі безпілотники. Тоді вийде значно ефективніше їх знищувати.

Потрібна інженерна ставка

Україні потрібно створити так звану інженерну ставку, де б аналізували та прогнозували, які саме рішення ворог спробує імплементувати у свої безпілотники. Зараз ми намагаємося лише догнати ворога та придумати протидію.

У такому випадку як би ворог не намагався модернізувати або змінити тактику використання дронів, то він завжди стикатиметься з протидією. Бо ми її передбачили. А не так, як зараз, коли ми намагаємося наздогнати та вирішити проблеми, які створює нам ворог,

– підкреслив Храпчинський.

Безперечно, ворог спробує протидіяти українським дронам-перехоплювачам. Це може бути чи збільшення швидкості "Шахеда" або збільшення чи зменшення висоти.

Тому вже зараз потрібно розробляти варіанти не лише збивання "Шахедів", заходячи їм за "спину". Потрібно працювати над можливістю складнішого перехоплення збоку чи зустрічним курсом. Але для цього потрібно розв'язати проблеми з координатами.

Повітряні сили ЗСУ вже зараз застосовують деякі фундаментальні рішення. Вони роблять усе надможливе, аби максимально знищувати ворожі дрони в умовах обмежених ресурсів.

Не існує моделі та якісної зброї, яка зможе вирішити усі проблеми. Дрон-перехоплювач – якісне рішення. Але все також залежить від умов. Тому якісна система детекції, розподілений процес щодо перехоплення та різноманітні засоби ураження створять реальні проблеми ворогу,

– резюмував експерт з авіації.

Додамо, в ніч на 9 липня Росія запустила по Україні 741 повітряну ціль. Серед них було 728 ударних безпілотників "Шахедів" та безпілотників-імітаторів різних типів.