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24 Канал Новини України Атака "Шахедами" і балістикою, чергова "бавовна" у Росії: хронологія 1965 дня війни
2 червня, 07:14
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Атака "Шахедами" і балістикою, чергова "бавовна" у Росії: хронологія 1965 дня війни

Анастасія Колеснікова

Росія продовжує терор українських міст. Уночі 2 червня ворог вкотре атакував нашу країну "Шахедами" і ракетами. Тим часом неспокійно було і на території самої країни-агресорки.

Про ситуацію на фронті та міжнародній арені, наслідки російських обстрілів , головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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06:25, 02 червня

5 людей загинули, 9 – дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізьку область

Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області:

  • був 1 ракетний удар по Запоріжжю.
  • відбулося 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Копані.
  • 351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Васинівку.
  • 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новодарівку, Малу Токмачку та Лугівське.
  • 223 артудари прийшлися по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
  • Надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
06:13, 02 червня

Харків був під атакою дронів і ракет

  • Уночі 2 червня ворог вдарив дронами по Холодногірському району. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Постраждали 6 людей, серед них – семирічний хлопчик.
  • Під ранок противник вдарив двома балістичними ракетами по Київському району. Одна влучила біля багатоповерхового будинку. Інша вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи. Постраждалих немає.
06:11, 02 червня

Президентом Польщі стає антиукраїнський кандидат

Президентом Польщі стає Кароль Навроцький, який побудував свою кампанію на антиукраїнських наративах.

06:10, 02 червня

Вибухи під Москвою, дим та спалахи у низці регіонів: Росія була знову під атакою безпілотників

У ніч на 2 червня в Росії зафіксовано невідомі безпілотники в кількох регіонах, зокрема в Курську, Воронежі, Липецькій області, Ярославлі та Рязані. Також неспокійно було під Москвою.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи та дим, а влада заявляє про збиття дронів системами ППО.

У деяких регіонах спостерігалися перебої з мобільним зв'язком, а влада закликала мешканців ховатися у безпечних місцях.