Атака "Шахедами" і балістикою, чергова "бавовна" у Росії: хронологія 1965 дня війни
Росія продовжує терор українських міст. Уночі 2 червня ворог вкотре атакував нашу країну "Шахедами" і ракетами. Тим часом неспокійно було і на території самої країни-агресорки.
Про ситуацію на фронті та міжнародній арені, наслідки російських обстрілів , головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: Президентом Польщі стає Кароль Навроцький, який побудував свою кампанію на антиукраїнських наративах. У ніч на 2 червня в Росії зафіксовано невідомі безпілотники в кількох регіонах, зокрема в Курську, Воронежі, Липецькій області, Ярославлі та Рязані. Також неспокійно було під Москвою. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та дим, а влада заявляє про збиття дронів системами ППО. У деяких регіонах спостерігалися перебої з мобільним зв'язком, а влада закликала мешканців ховатися у безпечних місцях.
5 людей загинули, 9 – дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізьку область
Харків був під атакою дронів і ракет
Президентом Польщі стає антиукраїнський кандидат
Вибухи під Москвою, дим та спалахи у низці регіонів: Росія була знову під атакою безпілотників
Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області:
Президентом Польщі стає Кароль Навроцький, який побудував свою кампанію на антиукраїнських наративах.
У ніч на 2 червня в Росії зафіксовано невідомі безпілотники в кількох регіонах, зокрема в Курську, Воронежі, Липецькій області, Ярославлі та Рязані. Також неспокійно було під Москвою.
Місцеві жителі повідомляють про вибухи та дим, а влада заявляє про збиття дронів системами ППО.
У деяких регіонах спостерігалися перебої з мобільним зв'язком, а влада закликала мешканців ховатися у безпечних місцях.