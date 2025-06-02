Атака "Шахедами" і балістикою, чергова "бавовна" у Росії: хронологія 1965 дня війни

06:10, 02 червня

У ніч на 2 червня в Росії зафіксовано невідомі безпілотники в кількох регіонах, зокрема в Курську, Воронежі, Липецькій області, Ярославлі та Рязані. Також неспокійно було під Москвою.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи та дим, а влада заявляє про збиття дронів системами ППО.

У деяких регіонах спостерігалися перебої з мобільним зв'язком, а влада закликала мешканців ховатися у безпечних місцях.