Ворог атакує Черкащину "Шахедами": ймовірно, в області працює ППО
17 серпня 2024, 00:22Читать новость на русском
Ворог у ніч з 16 на 17 серпня запустив дрони-камікадзе по Україні. У Черкаській області пролунали вибухи – ймовірно, працює ППО.
Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. Наразі загроза атаки "Шахедів" зберігається на Півночі та Сході України.
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На Черкащині пролунали вибухи
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, в регіоні працюють системи ППО.
Раніше Повітряні сили повідомляли, що фіксують безпілотники на межі Київської та Черкаської областей. "Шахеди" летіли у південно-західному напрямку.
Наразі над Україною фіксують кілька груп дронів-камікадзе:
- БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.