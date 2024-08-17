Ворог атакує Черкащину "Шахедами": ймовірно, в області працює ППО

17 серпня 2024, 00:22
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Автор: Анжеліка Байбак

Ворог у ніч з 16 на 17 серпня запустив дрони-камікадзе по Україні. У Черкаській області пролунали вибухи – ймовірно, працює ППО.

Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. Наразі загроза атаки "Шахедів" зберігається на Півночі та Сході України.

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На Черкащині пролунали вибухи

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, в регіоні працюють системи ППО. 

Раніше Повітряні сили повідомляли, що фіксують безпілотники на межі Київської та Черкаської областей. "Шахеди" летіли у південно-західному напрямку.

Наразі над Україною фіксують кілька груп дронів-камікадзе: 

  • БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.