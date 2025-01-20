Росія атакує "Шахедами": де лунає тривога зараз
У ніч проти 21 січня російська армія продовжила терор українців. Ворог вкотре запустив по Україні ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.
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Де зараз лунає тривога
БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину. Рух ударних БпЛА: БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний. БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс південно-західний. Донецька, Харківська області – загроза ударних БпЛА.
БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
Рух ударних БпЛА:
БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс південно-західний.
Донецька, Харківська області – загроза ударних БпЛА.