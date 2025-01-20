Росія атакує "Шахедами": де лунає тривога зараз

У ніч проти 21 січня російська армія продовжила терор українців. Ворог вкотре запустив по Україні ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.

Дивіться також Переведення у піхоту, протидія "Орєшніку" і Покровськ: головне з інтерв'ю головкома Сирського

Де зараз лунає тривога