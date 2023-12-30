"Шахед" влучив у будівлю представництва Омбудсмана, ракета – у будинок співробітниці Офісу
Джерело:Дмитро Лубінець
Російські військові 29 грудня атакували Україну 158 повітряними цілями. Ворожа ракета влучила в будинок співробітниці Офісу Уповноваженого з прав людини. Наступного ж дня "Шахеди" прилетіли в будівлю представництва Омбудсмана.
Відповідні кадри оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець наголосив, що Росія приносить лише смерть, розпач і руйнування.
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Вчора ракета, сьогодні – "Шахед"
Посадовець підкреслив, що 29 грудня країна-терорист здійснила одну з найжорстокіших ракетних атак на мирне населення України. Майже в кожній області наші громадяни стали свідками російського терору.
"Російська ракета влучила в будинок нашої співробітниці в Одесі. А вже сьогодні приліт "Шахедів" у будівлю, де знаходиться представництво Омбудсмана в Херсоні", – розповів Уповноважений з прав людини.
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Дмитро Лубінець зауважив, що у місці, яке 30 грудня атакували росіяни, займаються захистом прав людини.
Але ж Росії байдуже на все, якщо для них людське життя – то ніщо! Смерть, розпач та руйнування – це все, що приносить Росія. За всі вчинені злочини, вони мають понести відповідальність. І для цього ми потребуємо підтримки світу!
– підкреслив Омбудсман.
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Коротко про нічну атаку "Шахедами"
- У ніч на 30 грудня окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". 10 дронів запустили з мису Чауда.
- Сили ППО збили 5 безпілотників у межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.
- У Повітряних силах повідомили, що основний удар агресора був по прифронтовій зоні Херсонщини.
- Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти влучили переважно по тих населених пунктах, де вже все зруйновано. Також зазначила, що є влучання в Херсоні. Там ворог вдарив по адмінбудівлі одного з підприємств та авто.
- На щастя, інформація про постраждалих не надходила.