Атака "Шахедами", дрони атакували Росію: хронологія 863 дня війни
Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують ворога на всій ділянці фронту. Також військову допомогу ЗСУ надають партнери.
Яка ситуація на всій ділянці фронту, що відбувається у дипломатії та які важливі рішення ухвалюють у тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Ворог вдарив по Одещині, дрони ГУР уразили завод у Тамбові: хронологія 862 дня війни
Безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю. Ворожі телеграм-канали написали про пошкодження житлового будинку. Росіяни не поранились. Губернатор регіону традиційно розповів тільки про нібито роботу ППО. Проте в одному з телеграм-каналів зазначили, що дрони могли поцілити по території військового аеродрому (казарми та склади). Там щонайменше 2 прильоти безпілотників. Росія запустила "Шахеди" по території України. У Київській області, на підступах до столиці працювала ППО.
Дрони атакували російський Приморсько-Ахтарськ
"Шахеди" атакували Україну
Безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю. Ворожі телеграм-канали написали про пошкодження житлового будинку. Росіяни не поранились.
Губернатор регіону традиційно розповів тільки про нібито роботу ППО.
Проте в одному з телеграм-каналів зазначили, що дрони могли поцілити по території військового аеродрому (казарми та склади). Там щонайменше 2 прильоти безпілотників.
Росія запустила "Шахеди" по території України. У Київській області, на підступах до столиці працювала ППО.