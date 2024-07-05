Атака "Шахедами", дрони атакували Росію: хронологія 863 дня війни

Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують ворога на всій ділянці фронту. Також військову допомогу ЗСУ надають партнери.

Яка ситуація на всій ділянці фронту, що відбувається у дипломатії та які важливі рішення ухвалюють у тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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