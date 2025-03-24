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24 Канал Новини України Чому Росія вибірково б'є по містах України "Шахедами": Ігнат пояснив ворожу тактику
24 березня, 16:48
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Чому Росія вибірково б'є по містах України "Шахедами": Ігнат пояснив ворожу тактику

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія планує атаки дронами "Шахед" заздалегідь, розставляючи пріоритети на різні дні тижня для різних об'єктів.
  • Юрій Ігнат розповів, що Сили оборони повинні спрогнозовувати ці удари.

Щоночі країна-агресор запускає по Україні ударні дрони. У Повітряних силах розповіли, чому під ворожий удар потрапляє те чи інше місто.

В ефірі телемарафону представник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни заздалегідь сплановують атаки "Шахедами", передає 24 Канал.

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За словами військового, противник діє за розробленим планом. Окупанти розставляють пріоритети на різні дні тижня. Наприклад, на понеділок – один об'єкт, потім на вівторок і так далі вони зміщують акцент атаки на різні об'єкти.

"Сили оборони мусять прогнозувати всі ці удари", – додав Ігнат.

До слова, у ніч проти 24 березня окупанти використали для удару по Україні 99 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.