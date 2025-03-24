Чому Росія вибірково б'є по містах України "Шахедами": Ігнат пояснив ворожу тактику

Щоночі країна-агресор запускає по Україні ударні дрони. У Повітряних силах розповіли, чому під ворожий удар потрапляє те чи інше місто.

В ефірі телемарафону представник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни заздалегідь сплановують атаки "Шахедами", передає 24 Канал.

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Як ворог атакує Україну БпЛА

За словами військового, противник діє за розробленим планом. Окупанти розставляють пріоритети на різні дні тижня. Наприклад, на понеділок – один об'єкт, потім на вівторок і так далі вони зміщують акцент атаки на різні об'єкти.

"Сили оборони мусять прогнозувати всі ці удари", – додав Ігнат.

До слова, у ніч проти 24 березня окупанти використали для удару по Україні 99 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.