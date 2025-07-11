Ігнат відповів, яку найбільшу кількість бойових безпілотників застосувала Росія по Україні

Під час дронових атак по Україні Росія застосовує як бойові безпілотники, так і дрони імітатори, комбінуючи їх. Противник уже застосовував по Україні понад 300 БпЛА з бойовою частиною за атаку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрія Ігната в етері національного маратону.

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Яку найбільшу кількість бойових БпЛА застосувала Росія в Україні

Юрій Ігнат розповів, що найбільшу кількість ударних безпілотників типу "Шахед" ворог застосував під час атаки столиці 4 липня. Тоді було зафіксовано 330 бойових БпЛА.

Також під час атаки України 9 липня, коли було зафіксовано понад 300 "Шахедів". А 10 липня було застосовано ворогом близько 200 ударних безпілотників.

За сьогодні поки що, станом на 7 ранку, було 38 ("Шахедів" над Україною – 24 Канал). Маємо ще оці групи (які продовжують атакувати Україну вдень 11 липня – 24 Канал) буде більша кількість. Але ось це понад 300 приблизно такий антирекорд своєрідний застосування саме ударних БпЛА типу "Шахед",

– сказав представник Повітряних сил ЗСУ.

Полковник також підкреслив, що загалом противник змішує свої ударні безпілотники з дронами типу "Пародія". Зокрема, під час однієї з атак було близько 730 цілей, то там було аж 415 БпЛА дронів-імітаторів, які противник застосував для ускладнення повітряної обстановки.

До слова, раніше Юрій Ігнат розповідав, що станом на ранок 11 липня в небі над Україною перебувають до 20 "Шахедів". Вночі їх було близько 50, по дронах працювала українська ППО.