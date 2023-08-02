В Ізмаїлі ворог пошкодив майже 40 тисяч тонн зерна: фото наслідків атак Росії

Росіяни у ніч проти 2 серпня атакували Ізмаїл. Ворог влучив у "Морвокзал", елеватор, зернові ангари. Внаслідок атаки окупанти пошкодили майже 40 тисяч тонн зерна.

Слід розуміти, що це зерно мало б вирушити до Африки, Китаю та Ізраїлю. Таким чином російські загарбники вкотре здійснили терористичну атаку, а також продовжують робити все для того, щоб від голоду потерпали ті країни, яким гостро не вистачає продовольства.

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Окупанти свідомо знищують зерно

Деталями атаки "Шахедами" поділився віцепрем'єр-міністр, міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Росіяни завдали ударів по складах та елеваторах з зерном – пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль... Життя сотень мільйонів людей. В Україні, в Європі, в Африці. Дорослих і маленьких, бідних і багатих, тих, хто на боці цивілізації й тих, хто, на жаль, досі підтримує росіян,

– наголосив віцепрем'єр.

Росіяни били "Шахедами" по Ізмаїлу / Фото Олександра Кубракова

Кубраков підкреслив, що зерно з України незамінне для світу. І що його найближчими роками не зможе замінити жодна держава. І саме через те, що окупанти порушують логістичні ланцюжки – атакуючи нашу портову інфраструктуру, – виникають дефіцити та стрибки цін. І все це впливає на кожну людину по всьому світу.

Віцепрем'єр зазначив, що внаслідок цієї атаки найбільших руйнувань зазнав саме порт Ізмаїла. Ворог понищив морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства. Останній – ключовий український вантажоперевізник на Дунаї.

Це самі ті порти, які сьогодні стали основою глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні вночі Росія атакувала їх іранськими дронами,

– додав віцепрем'єр.

Він наголосив, що світ має чинити опір, що атаки українських портів загрожують усьому світу. Кубраков додав, що Україні необхідно більше ППО, адже кожна установка здатна зберегти життя.

Наслідки атаки по Ізмаїлу / Фото Одеської ОВА

Наостанок зауважимо, що в ніч проти 2 серпня окупанти випустили кілька десятків "Шахедів". Ними атакували як портову інфраструктуру України, так і столицю. Повітряним силам ЗСУ за ніч вдалося знищити 23 ударні БпЛА.