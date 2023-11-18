Атака "Шахедами": у Києві, області та на Чернігівщині працює ППО
Джерело:Андрій Єрмак
Повітряну тривогу у ніч на 18 листопада оголосили у низці областей України. Росія атакувала "Шахедами". Згодом стало відомо про роботу ППО у низці областей.
Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.
Зверніть увагу В районі Старокостянтинова на Хмельниччині пролунали вибухи: працює ППО
Де працює ППО
У Київській ОВА повідомили, що в українській столиці працює ППО. Згодом цю інформацію підтвердив й Андрій Єрмак – глава Офісу Президента. Він нагадав людям, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО й публікувати це у соцмережах.
Не знімайте роботу ППО, яка працює по шахедах, і не відправляйте нічого в різні канали,
– наголосив Єрмак.
Окрім того, попередили про роботу ППО у Київській та Чернігівській областях. Там оголошена повітряна тривога.
Також у мережі заявляли, що ППО працює на Хмельниччині. Вибухи чули у районі Старокостянтинова. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі не було.