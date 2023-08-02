Загорівся будинок: які наслідки удару "Шахедами" на Київщині
Джерело:Андрій Нєбитов
Цієї ночі російські терористи атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок удару на Київщині загорівся приватний будинок, а також пошкоджено гараж.
На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Про це повідомив начальник поліції Київщини.
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Господиня вчасно пройшла до укриття
Андрій Нєбитов зазначив, що цієї ночі під час обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували.
Господиня, почувши повітряну тривогу, тимчасово пройшла в укриття. Тож, на щастя, нікого не постраждав,
– розповів начальник поліції.
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Наслідки атаки терористів на Київщину
Начальник ОВА зауважив, що цієї ночі повітряна тривога тривала понад 3 години. Окупанти атакували регіон "Шахедами".
Уночі на Київщині активно працювала ППО. Ворожі цілі були збиті. Фактів влучань не зафіксовано. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає,
– зазначив Руслан Кравченко.
Водночас зазначив, що через падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували. Окрім того, у ще одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину.
Кравченко додав, що наслідки російської атаки наразі усувають, а власникам пошкоджених об'єктів буде надана необхідна допомога.